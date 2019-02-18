Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова: Burberry представив "бунтарську" колекцію FW 2019/20

Рікардо Тіші влаштував на подіумі справжній "зоряний" показ

От знаковых для марки тренчей до пуховиков и дубленок сложного кроя – изучаем коллекцию, представленную на London Fashion Week.

Рикардо Тиши второй год на посту креативного директора Burberry. За это время он успел заслужить массу позитивных отзывов от модных критиков и существенно расширить возрастную категорию поклонников марки. Виртуозно сочетая в своих коллекциях молодежные мотивы и вечную классику, он демонстрирует умение работать со всеми поколениями.

Новая осенне-зимняя коллекция Burberry (фото: burberry.com)

На London Fashion Week он представил коллекцию Tempest (от анг. "Буря"), которая содержит много элементов британской моды 90-х. Здесь нашлось место для костюмов классического кроя, юбок-миди и тренчей, которые оценят давние поклонники бренда. А также и для пуховиков со шлейфом, цветных дубленок, кожаных курток, брюк с лампасами и платьев в бельевом стиле с налетом бунтарства для молодой аудитории.

Новая осенне-зимняя коллекция Burberry (фото: burberry.com)

Сохранив основные коды легендарного дома, в коллекцию Burberry осень-зима 2019/2020 он добавил массу своих знаковых элементов: корсеты, кружево, бахрома, перья… К его более ранним работам отсылают и некоторые образы с показа. Так, завитки, в которые уложены волосы моделей, напоминают шоу Givenchy осень-зима 2015/16, над которым работал дизайнер.

Двойственность и противоречивость, обыгранные в коллекции, выражались и в постановке шоу. Так, в лондонской галерее Tate Modern гостей ждала не обычная рассадка по местам, а зонированная. Зрителей приглашали в разные залы: от самых роскошных до напоминающих промышленные помещения. С помощью этого хода дизайнер хотел передать противоречивость и некую хаотичность эпохи.

Ирина Шейк на показе Burberry (фото: burberry.com)

Джиджи Хадид на показе Burberry (фото: burberry.com)

Мариякарла Босконо на показе Burberry (фото: burberry.com)

Представляла коллекцию целая плеяда знаменитых моделей. Среди них – давняя подруга и муза Тиши Ирина Шейк, которая поддерживает дизайнера участием в дефиле и рекламных кампаниях, а также выходами на красные дорожки в его нарядах. А также супермодели Наталья Водянова, Мариякарла Босконо и Джиджи Хадид.

Напомним, ранее мы более подробно разбирали великолепный образ Натальи Водяновой на показе Burberry.

Также отметим, что как раз перед неделей моды в Лондоне аналогичное fashion-событие отгремело в Нью-Йорке. Предлагаем рассмотреть новую коллекцию MARC JACOBS осень-зима 2019. Дизайнер вывел на подиуем моделей в перьях и крупных воланах.

Кроме того, напомним, что мокрая и обнаженная Кара Делевинь стала звездой новой кампании Balmain.