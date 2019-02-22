Ірина Шейк, Белла Хадід і Кайя Гербер: супермоделі повернулися в 80-ті на показі Moschino

Джеремі Скотт знову здивував незвичайним яскравим шоу

Креативный директор дома моды Moschino Джереми Скотт – большой любитель превращать свои показы в шоу и в буквальном смысле слова насмехаться над модными канонами и условностями. На подиуме он устраивает настоящие тематические представления. Чего стоит его первая коллекция на посту креативного директора Moschino, обыгрывающая тему фастфуда и "фаст-fashion". Полная ироничных элементов вроде измененной, но узнаваемой эмблемы МакДональдс или платья, имитирующего упаковку с молоком, она произвела настоящий фурор.

Или вспомним его показ с "живыми" куклами Барби. А как-то он оставил на стульях для гостей шоу цветы и помидоры: таким образом, дав им возможность выразить свое отношение к действу. Поэтому показ Moschino осень-зима 2019/2020, который состоялся в Милане, был ожидаемым и многообещающим.

Ирина Шейк на показе Moschino (фото: instagram.com/IrinaShayk)

Кайя Гербер на показе Moschino (фото: instagram.com/fashiontomax)

Джоан Смоллс на показе Moschino (фото: instagram.com/fashiontomax)

Джереми не разочаровал! Тема шоу анонсировалась в аккаунте бренда с помощью игрового автомата:

"Наконец-то пришло время игры! Настройтесь сегодня вечером на встречу со всеми нашими участниками, чтобы узнать, какой специальный приз ждет победителя!" – оставили заманчивую и задорную подпись для всех фолловеров бренда.

Анонс мегаяркого показа новой коллекции Moschino

Темой казино и азартных игр была пропитана и вся коллекция. Здесь были платья с картинками, имитирующими экран автоматов видеоигр, утрированно крупные украшения в виде драгоценностей, наряды с принтом в виде банкнот, меха и блестки…

А в качестве декораций: роскошные автомобили, стойки с дорогими чемоданами и – как ирония над телемагазинами –различная бытовая техника.

Яркий показ Moschino на Неделе моды в Милане (фото: instagram.com/moschino)

К тому же и сама коллекция, как обычно, содержала массу китчевых элементов вроде сумок в виде тюбиков зубной пасты, подноса с едой и игрового автомата. Девушки появились на подиуме с объемными начесами в стиле 70-80-х и ярким макияжем и дефилировали под музыку диско.

Кстати, в шоу приняло участие много известных моделей: героинями красочного шоу стали Ирина Шейк, Кайя Гербер, Белла Хадид, Виттория Черетти и другие знаменитые красотки.

К слову, по прилету в Милан Ирина Шейк не ускользнула от хитрых папарацци. Однако супермодель была готова к этом. Шейк выбрал очень стильный дорожный образ, продуманный до мелочей. А образ Ирины Шейк для шоу Burberry стал одним из самых обсуждаемых.

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