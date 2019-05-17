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Ікона стилю: Лілія Ребрик зачарувала повністю синім образом у відвертій сукні (фото)


Ребрик також розповіла про плани на вихідні

Лілія Ребрик продовжує свою традиційну "рубрику" образ дня. Українська телеведуча буквально кожен день показує багатотисячній армії шанувальників (а це понад 390 тис. підписників) у мережі instagram стильні образи, які приміряє під час зйомок нових випусків програми "Ранок з Україною".

Так, Ребрик опублікувала нове стильне фото, на якому демонструє свій повністю синій лук. Зазначимо, що в цьому році на піку популярності саме монохромні образи. Особливо популярні однотонні костюми яскравого рожевого, блакитного або жовтого кольорів.

Лілія віддала перевагу глибокому синьому кольору. Співачка позує у облягаючій сукні довжини міді – по щиколотку. Плаття з довгими рукавами-ліхтариками, з класичною лінією коміра... Але незважаючи на свою "закритість" виглядає дуже ефектно. Талію ведучої підкреслює білосніжний пояс. В цілому образ доповнюють замшеві туфельки такого ж синього кольору. А також природний макіяж і проста зачіска – романтичні локони.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

При цьому Ребрик також поділилася своїми планами на вихідні. З'ясувалося, що телеведуча не буде відпочивати, а відправляється з виступом в Одесу.

"Дивна магія п’ятниці - ефір відпрацювали, кінець робочого тижня, а замість втоми - з`являється ще більше сил. А знаєте чому? Бо я їду в Одесу на гастролі з виставою "Номер 13". Розслаблятися нема коли", - пише Лілія Ребрик.

Трохи пізніше телеведуча опублікувала фото і повідомила, що вже на шляху до Одеси.

Лілія Ребрик вирушила з гастролями театру в Одесу (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники ведучої поспішили залишити відгуки і з приводу її образу, і з приводу її тайм-менеджменту. Багато захоплювалися тим, як їх улюблениця все встигає і звідки у неї стільки енергії.

  • "Ліля скажіть звідки у вас стільки инергии, сил на все вистачає? Я просто захоплююся вами. Поділіться будь ласка рецептом"
  • "Як ви все встигаєте?"
  • "Мій улюблений колір – королівський"
  • "Ох і трудяшка! А ми будемо відпочивати))"
  • "Ви гарна, чарівна, успішна! Щастя любити тишу! Не впускайте всіх у своє особисте життя!"
  • "Лілія, ви ікона стилю. Усіляких Вам гараздів і сім'ї теж"
  • "Ліля, вам дуже личить синій!!! Краса, яскраво"
  • "А сукня і в правду дуже красива!"
  • "Красива дівчина. Супер!"
  • "Лілія неперевершена. Дуже в синьому красиво"
  • "Вам немає рівних!!!"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик з чоловіком відпочили в Парижі, де відвідала головну пам'ятку "місто любові".

Також до цього Лілія Ребрик показала унікальні фото молодшої дочки. На одному зі знімків крихітці всього 5 днів!

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