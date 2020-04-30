Ікона стилю вдома: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ в трендових відтінках

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка давно не радувала шанувальників добірками стильних образів, показала новий незвичайний лук. Тим самим модель вкотре довела, що навіть вдома вона не забуває про бездоганний зовнішній вигляд. Дівчина опублікувала образ в світлих тонах – молочного кольору блуза з широкими рукавами і великим декольте, а також широкі штани. Доповнили вбрання кольє-ланцюг, а також великі дерев'яні браслети. Волосся вона витягнула, а макіяж зробила нейтральний, залишивши вії ненафарбованими. «Як у вас справи сьогодні?» – звернулася знаменита красуня до своїх шанувальників. «Роузі, ми сумували за тобою», «Я так сумую за твоїм постам з аутфітами», – взялися коментувати пост фанати, також описавши свої карантинні будні.

Новий образ дівчини (фото: instagram.com/rosiehw)

Раніше 33-річна зірка продемонструвала ще одну важливу сторону свого життя – особисту б'юті-рутину. Вона показала фото з власної ванної кімнати з рушником на голові і з нанесеною на обличчя маскою. Знімок зроблений крупним планом, а тому видно, що шкіра просто світиться здоров'ям. Шанувальники не могли втриматися, щоб не запитати, яким продуктом користується знаменита красуня. Цікаво, що популярна модель з задоволенням вступила в переписку. Роузі назвала бренд, а також розповіла, що маска зроблена на основі полуниці.

Роузі використовує маску на основі полуниці (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, раніше зірка записала довге інтерв'ю для свого порталу Rose Inc., де розповіла, як проходить її карантин. Крім виховання сина, готування, а також часу з коханим Джейсоном Стетхемом, красуня не перестає приділяти увагу собі. Вона регулярно влаштовує тренування, а також доглядає за шкірою обличчя і тіла. Дівчина також записує відео для свого сайту і поводить прямі ефіри, де відповідає на різноманітні питання.

Таким чином, до речі, вона розкрила багато фактів з особистого життя. У своєму мікроблозі Роузі відповіла на масу цікавих питань, що стосуються її історії кохання з голлівудським актором Джейсоном Стетхемом, а також їх сина Джека. За словами дівчини, вони обирають залишати особисте особистим, а тому така відвертість стала справжнім сюрпризом для фанатів Роузі.