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Ідеальна: Вікторія Бекхем захопила стрункою фігурою в бездоганному total white образі

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Зірка готується відзначати річницю весілля

Вікторія Бекхем в прийдешні вихідні готується відзначати важливу дату – 21-ю річницю весілля з коханим чоловіком Девідом Бекхемом. З такого приводу вона вирішила влаштувати невелике опитування серед своїх шанувальників. Ікона стилю опублікувала фото, на якому красується в total white образі. Білосніжний брючний костюм, блуза, а також контрастні деталі – тонкий чорний ремінь з золотистою фурнітурою, клатч, а також підвіска і браслет – складові як завжди бездоганного лука. Таке ібрання виглядало на стрункій фігурі зірки більш ніж виграшно. Волосся вона зібрала в низький хвіст, доповнивши аутфіт макіяжем в натуральних тонах.

Вікторія, як завжди, бездоганна (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Моя @davidbeckham 21-я річниця весілля буде в ці вихідні, так що я готуюся до побачення! Як ви думаєте, що мені одягти?», – втягнула знаменитість в розмову своїх фанатів. У відповідь вона отримала перші привітання, захоплення від свого квітучого зовнішнього вигляду, компліменти, а також поради щодо вибору вбрання для такої значимої дати.

  • Що завгодно, ти гарно виглядаєш у всьому
  • Гарне чорне плаття з підборами
  • Плаття
  • Оглушливо, як завжди!
  • Так красива
  • Ідеальна
  • Найкрасивіша королева гідна вшанування
  • Легенда
  • Нічого не одягай, я б тобі порадив, залишайся вдома і насолоджуйтеся компанією один одного
  • Уявляю, яке це – бути заміжньою 21 рік і бути такою багатою
  • Чудова
  • Щасливою річниці
  • Моя муза

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше Вікторія виклала в мережу мотиваційний фото – вона показала, з чого починає свій ранок. Знаменита активістка вирішила влаштувати пробіжку. На фото вона красується у простому вбранні: чорній футболці та кепці з власної лінії одягу для спорту. Без макіяжу та прикрас, вона виглядає свіжою і молодою. Напевно, шанувальники послідують прикладу своєї улюбленої зірки, щоб бути такою ж енергійною і красивою.

Вікторія обожнює спорт (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Автор: Lite

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