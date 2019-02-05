"Ідеальна!": Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча поділилася ефектним кадром зі зйомок

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка зізналась, що "забила" на фігуру, переконала своїх шанувальників у зворотному, поділившись новим барвистим знімком зі зйомок телепередачі "Дивовижні люди". Стильний і яскравий образ артистки оцінила навіть популярна співачка Оля Полякова.

На фото, яке Маша опублікувала в Instagram, вона позує в червоному брючному костюмі, який відмінно підкреслив її струнку фігуру, і босоніжках на шпильці.

Ведуча загадково посміхається і дивиться вниз.

"Мій особистий #ukrainianfashionweek", - підписала публікацію Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальникам дуже сподобався подібний образ знаменитості, що вони і відзначили в коментарях.

Не залишилася осторонь і Полякова, яка залишилася в захваті від наряду подруги.

"Ідеальна!" - написала артистка.

"@polyakovamusic Обожнюю тебе! Поїду доїдати твій сир", - відповіла їй ведуча.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Інші підписники цілком погодилися з "Королевою ночі".

"Яка Ви прекрасна";

"Які босоніжки";

"Суперстильная Маша!!!! Дуже круто";

"Дуже красиво і стильно";

"Неймовірна!!!";

"Маша,який же у вас ріст на шпильці? Шикарна, стильна,супер";

"Ось це ідеал! І я не бачила, щоб вона хоч раз дупу свою фоткала. Ось з неї треба брати приклад", - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна вже показувала інший образ зі зйомок цього ТБ-проекту. Тоді ведуча наділа максі-сукню кольору електрик і чорні колготки в сітку зі стразами.

Ми також писали, що Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA.

Відео: РБК-Україна