"Ідеальна!": Оля Полякова захопилася яскравим образом Маші Єфросиніної

Телеведуча поділилася ефектним кадром зі зйомок
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка зізналась, що "забила" на фігуру, переконала своїх шанувальників у зворотному, поділившись новим барвистим знімком зі зйомок телепередачі "Дивовижні люди". Стильний і яскравий образ артистки оцінила навіть популярна співачка Оля Полякова.
На фото, яке Маша опублікувала в Instagram, вона позує в червоному брючному костюмі, який відмінно підкреслив її струнку фігуру, і босоніжках на шпильці.
Ведуча загадково посміхається і дивиться вниз.
"Мій особистий #ukrainianfashionweek", - підписала публікацію Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Шанувальникам дуже сподобався подібний образ знаменитості, що вони і відзначили в коментарях.
Не залишилася осторонь і Полякова, яка залишилася в захваті від наряду подруги.
"Ідеальна!" - написала артистка.
"@polyakovamusic Обожнюю тебе! Поїду доїдати твій сир", - відповіла їй ведуча.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Інші підписники цілком погодилися з "Королевою ночі".
"Яка Ви прекрасна";
"Які босоніжки";
"Суперстильная Маша!!!! Дуже круто";
"Дуже красиво і стильно";
"Неймовірна!!!";
"Маша,який же у вас ріст на шпильці? Шикарна, стильна,супер";
"Ось це ідеал! І я не бачила, щоб вона хоч раз дупу свою фоткала. Ось з неї треба брати приклад", - пишуть користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна вже показувала інший образ зі зйомок цього ТБ-проекту. Тоді ведуча наділа максі-сукню кольору електрик і чорні колготки в сітку зі стразами.
Ми також писали, що Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA.
Відео: РБК-Україна