Ідеальна з ніг до голови: Сальма Хайек демонструє яскравий пляжний образ і наймодніші окуляри сезону

Зірка вирушила на пляж
Сальма Хайєк – одна з найбільш активних і популярних зірок в мережі. До того ж 53-річна зірка давно заслужила статус ікони стилю. Вона часто показує, як носити ту чи іншу річ. Одного разу вона зробила цілу добірку образів з червоної доріжки. В інший раз – аутфіти, які носила під час Тижня моди в Нью-Йорку, вониідеально підійдуть для «міських джунглів». А зараз, у розпал літа, вирішила показати стильний образ для пляжу.
Пляжний образ (фото: instagram.com/salmahayek)
Сальма опублікувала фото, на якому красується в яскравій блузі з рожево-жовтим квітковим принтом і круглим вирізом. Рукава вона закотила, таким чином продемонструвавши розкішний золотий браслет. В доповнення до ефектної блузи вічно молода актриса підібрала не менш ефектні окуляри: напівпрозорі, в пів-обличчя, з широкою оправою і товстими ручками, вони справили фурор срели послідовувачів актриси. Шанувальники написали масу коментарів в бажанні дізнатися бренд цих окулярів. Але Сальма не стала розкривати таємницю. Варто зазначити, що така модель – одна з найпопулярніших цього літа. Так що беремо на замітку!
Сальма обожнює море (фото: instagram.com/salmahayek)
Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)
Нагадаємо, раніше Сальма підкорила мережу провокаційним фото, на якому з'явилася без макіяжу і з сивиною у волоссі. Таким чином, вона показала контраст з тим образом, який їй створили після – з пофарбованими волоссям і яскравим макіяжем. Примітно, що більшість користувачів мережі визнали: в природному вигляді, навіть з посивілим волоссям, вона виглядає набагато красивіше.
Автор: Lite