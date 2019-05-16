"Хочу бути найкращою!" Лілія Ребрик викликала фурор фото в прозорій сукні

Популярна телеведуча Лілія Ребрик не перестає дивувати шанувальників невгамовною енергією і позитивом: вона успішна в кар'єрі, щаслива мама і кохана дружина. Фани захоплюються тим, як їй вдається все встигає і виглядати при цьому чудово. Так, теледіва вкотре вразила своєю появою в розкішному вбранні, а також похвалилася гордим званням "Мама року". Відповідні фото з'явилися в Instagram зірки.

Лілія вбралася в елегантне мереживну сукню чорного кольору довжини міді, доповнивши образ елегантними човниками в тон, а в якості прикрас вибрала звисаючі розкішні сережки з камінням. Акцент в макіяжі вона зробила на губи нафарбуйте їх червоною помадою.

"Мені неймовірно приємно отримати нагороду "Мама року". Дякую всім, хто голосував! Лечу додому, до дітей. Хочу бути завжди для них найкращою Мамою. Ще раз дякую!" - подякувала вона шанувальникам.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Варто відзначити, що церемонія нагородження пройшла в одному з київських ресторанів. Також звання "Ведуча року" отримала шоувумен Леся Нікітюк, яка після вручення статуетки влаштувала спекотні танці в компанії відомого ресторатора Миколи Тищенка.

Але повернемося до чарівної Лілії Ребрик. Її підписники справедливо відзначили, що титул "Кращої мами" дістався їй по праву і захопилися зовнішністю теледіви.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Вітаю, ви дійсно достойні", "Вау, красотуличка, ти дійсно найкраща мама", "Ві - неймовірна жінка! Як Ви все встигаєте - не розумію", "Це Ваша нагорода, Ви дійсно мама року... І хоча кожна мама є найкращою для своєї дитини, але Ви показуєте світу, якою має бути мама, цінності сім'ї", "Лілю, Ви неймовірні! Взірець для наслідування!", "Лілічка , Ви супер!", "Лілю. ви як завжди чарівні", - відзначали комменатори.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик захопила яскравим комбінезоном, що підкреслив її форми.

Нагадаємо, Лілія Ребрик спантеличила мережу завданням - вона попросила вгадати, хто з її дочок зображений на дитячому знімку.