Хижачка: Кім Кардашьян захопила пишними формами в зміїному total look

Кім Кардашьян обожнює світські виходи і модні покази. Тому пропустити шоу від культового бренду Dior вона не могла. На показ чоловічої колекції, який пройшов у Майамі, вона прийшла в незвичайному образі, суцільно складається з речей з її улюбленим принтом пітона. Зірка вже встигла опублікувати масу фото з заходу, підписавши з в своєму мікроблозі: "Минулої ночі в Маямі на чоловічому шоу @dior. Спасибі @mrkimjones за божевільне шоу! Це було неймовірно!".

Кім на шоу Dior (фото: instagram.com/kimkardashian)

На шоу Кім з'явилася в шкіряних штанях пісочного відтінку зі зміїним принтом, топом, зверху на який накинула біле пальто з принтом пітона. Завершували образ туфлі в тон штаням, а також культова сумочка Dior зеленого відтінку, з хижим принтом. Волосся знаменитої красуні було зібране в гладкий хвіст, а завершував все макіяж з яскравими тінями на очах і густим шаром хайлайтера на вилицях. Виглядала вона стильно і незвично.

Сестри обрали вбрання в різних стилях (фото: instagram.com/dior)

Разом з сестрою прийшла подивитися нову колекцію і Кортні Кардашян. Вона обрала вбрання досить відверте: шкіряне чорне плаття на тонких бретелях, яке практично повністю оголила її груди. Доповнили його босоніжки на високих шпильках зі шнурівкою на щиколотках і підвіска. Волосся їй уклали в легкі хвилі і розпустили по плечах.

Белла в костюмі з нової колекції (фото: instagram.com/dior; instagra.com/kimkardashian)

Також за одним столиком зі знаменитими сестрами відзначилася і молодша Хадід – Белла. Модель, яка є обличчям легендарного бренду, для вечора обрала костюм з нової колекції Dior, вкотре продемонструвавши, що чоловічі речі на тендітних дівчатах виглядають більш ніж виграшно.