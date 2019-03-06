Хижа кішечка: Кім Кардашян "підірвала" мережу новим провокаційним образом

Кім Кардашян приміряла вінтажний леопардовий комбінезон Azzedine Alaia

Ким Кардашьян продемонстрировала любовь к хищному принту, облачившись в анималье буквально с ног до головы.

Леопардовый принт вновь на пике популярности, и многие знаменитости включают его в свой повседневный образ. Но если кто-то обходится одной-двумя деталями, то Ким Кардашьян, которая ранее показала редкое детское фото, предпочла одеться в хищную расцветку с головы до ног. Именно в таком виде появилась она на днях в Париже. Для выхода звезда соцсетей выбрала винтажный комбинезон Azzedine Alaia 1991-го года, пальто, перчатки и ботинки на высоком каблуке – все с леопардовым принтом.

Ким Кардашьян в комбинезоне Azzedine Alaia (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дополнили образ идеально уложенные волосы, фирменный макияж в коричневой гамме и черные солнцезащитные очки.

В таком образе папарацци застали ее на выходе из парижского отеля. Для своих instagram-подписчиков она приготовила целую серию снимков из роскошного гостиничного номера. Возможно, заметив, что он очень гармонирует с ее нарядом.

"Вы не понимаете, это Alaia", – подписала она фото.

Стильная Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Разумеется, поклонники не оставили свою королеву без внимания. "Ты делаешь мое сердце таким счастливым", "Вау", "Бомба!", "Прекрасное фото, я в восторге", "Фантастика", "Очень красиво". Но были и такие, кто не оценил тотал-лук Ким: "Ты выглядишь глупо", "Это чересчур"…

Как бы там ни было, Ким напомнила всем об одном из своих любимых модельеров, скончавшегося в 2017-м году, почтив тем самым его память. Нужно отметить, она всегда была его поклонницей. Ведь Аззедин Алайя боготворил женщин и обожал создавать сексуальные наряды. Возможно, иногда чересчур смелые, кричащие и вызывающие, но никогда – вульгарные. И, кстати, в интервью дизайнер часто рассказывал, что выдающиеся изгибы фигуры ценит даже больше, чем грудь. Так что они с Ким однозначно нашли друг друга.

Ким Кардашьян в комбинезоне Azzedine Alaia (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, ранее Ким и Кортни Кардашьян показали экстремальные декольте в платьях Versace.

До этого Ким шокировала чрезмерно откровенным нарядом.