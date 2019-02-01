Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

Вийшло, як завжди, глянцево і яскраво

Сезон весна-лето 2019 пройдет в ярких красках старых добрых мюзиклов 50-х… по крайней мере, так нам гласит новая рекламная кампания культового итальянского дома моды Gucci. Их кампейн — это дань золотому веку голливудских мюзиклов.

Креативный директор Кристофер Симмондс воссоздал на красочных рекламных постерах сюжеты из "глянцевой жизни 50-х". При этом вдохновением послужили фильмы легендарного итальянского режиссера Федерико Феллини.

В платьях с длинными мерцающими бусинами и в костюмах с блестками из коллекции весна-лето 2019 герои новой кампании изображают знаменитых музыкальных звезд 40-х и 50-х годов.

Новая рекламная кампания Gucci сезона весна-лето 2019

Отметим, что сейчас начался "сезон рекламных кампаний". Всемирно известные бренды спешат ярко и громко заявить о своих летних новинках, привлекая к сотрудничеству селебритис.

Так, Белла Хадид показала новинки Michael Kors, которые хочет каждая.

А вот провокационная Кара Делевинь снялась топлес для рекламной кампании Balmain, вызвав настоящую шумиху в модной индустрии.

Также напомним, что трехмерный образ Наоми Кэмпбелл украсил обложку мартовского номера Vogue, Британия.