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Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

Lite » Мода 01.02.2019 - 11:59
Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х
Нова кампанія Gucci

Вийшло, як завжди, глянцево і яскраво

Сезон весна-літо 2019 пройде в яскравих фарбах старих добрих мюзиклів 50-х... принаймні, так нам говорить нова рекламна кампанія культового італійського будинку моди Gucci. Їх кампейн — це данина золотому віку голлівудських мюзиклів.

Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

Креативний директор Крістофер Сіммондс відтворив на барвистих рекламних постерах сюжети з "глянсового життя 50-х". При цьому натхненням послужили фільми легендарного італійського режисера Федеріко Фелліні.

В сукнях з довгими мерехтливими намистинами і в костюмах з блискітками з колекції весна-літо 2019 герої нової кампанії зображують знаменитих музичних зірок 40-х і 50-х років.

Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

Gucci представив яскравий рекламний кампейн у стилі голлівудського мюзиклу 50-х

 

Нова рекламна кампанія Gucci сезону весна-літо 2019

Відзначимо, що зараз почався "сезон рекламних кампаній". Всесвітньо відомі бренди поспішають яскраво і голосно заявити про свої літні новинки, залучаючи до співпраці селебрітіс.

Так, Белла Хадід показала новинки Michael Kors, які хоче кожна.

А ось провокаційна Кара Делевінь знялася топлес для рекламної кампанії Balmain, викликавши справжній шум в модній індустрії.

Також нагадаємо, що тривимірний образ Наомі Кемпбелл прикрасив обкладинку березневого номера Vogue, Британія.

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