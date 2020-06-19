На межі банкрутства: Вікторія Бекхем узяла кредит на 8 мільйонів доларів, щоб врятувати свій бренд

Вікторія Бекхем – одна з найуспішніших бізнес-вумен у світі. Але навіть у такого визнаного будинку, як Victoria Beckham, бувають нелегкі часи. За чутками, на даний момент бренд знаходиться на межі банкрутства. Виявляється, за 2018-й рік марка втратила близько 15,5 мільйонів доларів, а за останні чотири роки в цілому – 52 мільйони доларів. Пандемія внесла в цю ситуацію ще більш руйнівну роль, змусивши власників шукати шляхи виходу з кризи. І Вікторія зважилася на екстрені заходи – британський дизайнер і ікона стилю взяла кредит на 8 мільйонів доларів, щоб пережити цей нелегкий період.

Дизайнер пішла на відчайдушні заходи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Така угода дозволить дружині Девіда Бекхема зберегти контроль над своїм брендом. Але вона йде на певний ризик: у разі, якщо кредит не буде погашений в строк, вкладена сума конвертується в акції Victoria Beckham Ltd., а ті перейдуть люксембурзькій компанії London Investments Sarl, яка володіє 28% акцій марки. Зараз разом з чоловіком Вікторія володіє 48,4% акцій, а 23,6% належать англійському продюсеру Саймона Фуллеру. «Вікторія не хотіла б відмовлятися від контролю в бізнесі, який ґрунтується на її імені. Однак непрості часи вимагають відчайдушних заходів», – розповів фінансовий експерт.

Вікторія і Девід переживають не найкращі часи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, Девід не раз виручав свою кохану дружину у її справі. Вцілому, у компанію Вікторії він вклав близько 20 мільйонів доларів. До речі, спільний рахунок подружжя, за оцінками, становить близько 440 мільйонів доларів.

Нагадаємо, історія бренду почалася в 2000-х. Вікторію запросили розробити лінію джинсів для марки Rock & Republic. Колекція мала колосальний успіх, що і послужило відправною точкою для створення свого бренду. За підтримки свого чоловіка екс-перчинка створила першу колекцію dVb Style (David and Victoria Beckham Style). Вона включала джинси, аксесуари, сумки та сонцезахисні окуляри. У 2008-му році Вікторія Бекхем починає випускати колекції одягу під своїм власним ім'ям. Перша з них була показана на нью-йоркському Тижні моди.