Гаряче! Ірина Шейк знялася в провокаційній рекламі з 18-річним сином Елізабет Херлі

Ірина Шейк – одна з найбільш популярних моделей у світі – не втомлюється дивувати мережу все новими сміливими кампаніями. Цього разу вона продемонструвала промо, компанію в якому їй склав 18-річний син Елізабет Херлі – Деміан. Хлопець і раніше робив кроки в модельній кар'єрі. Але така гучна рекламна кампанія перша на його рахунку.

Нова кампанія бренду Пет Макграт (відео: instagram.com/irinashayk)

Зйомка була влаштована для бренду відомої візажистки Пет Макграт – Pat McGrath Labs – ще задовго до карантину. Автором фешн-відео став Стівен Майзел, визнаний маестро в світі моди. Рекламний слоган звучить так: «Я захоплююся її красою, але боюся її розуму». Ця цитата Стэндаля відмінно передає атмосферу відео, на якому 34-річна Ірина спокусливо прогинається перед юним хлопцем, який лежить перед нею на підлозі. Обидва вони одягнені в шкіряні костюми, які доповнюють виразні макіяж від гуру мейк-апа.

Ірина Шейк і Деміан Херлі (фото: instagram.com/irinashayk)

Однією з перших відреагувала на нову роботу 55-річна Елізабет Херлі. Вона завжди підтримувала сина в бажанні зробити модельну кар'єру. Тому зйомка викликала справжній захват у зіркової мами. Актриса запостила ролик собі на сторінку і написала: «Гордій мамі довелося опублікувати цее чудове відео мого сина @damianhurley1 з прекрасної @irinashayk у новій кампанії @patmcgrathreal, знятої Стівеном Майзелем». Сам Деміан не менш вражений новою зйомкою. Хлопець назвав у своєму блозі Ірину Шейк "захоплюючою дух", а Стівена Майзела – "незвичайним", а Пет Макграт – "улюбленою".

Елізабет Херлі з сином (фото: instagram.com/irinashayk)

Мережа також відреагувала бурхливо: шанувальники пишуть, що пара виглядає просто вражаюче, а також що хлопцеві явно дорога в модельний бізнес. Нагадаємо, син Елізабет Херлі прославився також дивною схожістю зі своєю чудовою зірковою мамою.