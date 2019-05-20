З голими плечима і віями-пір'ям: 58-річна Джуліанна Мур красується на обкладинці глянцю

Джуліанна Мур (фото: instagram.com/hungvanngo)

Актриса стала героїнею липневого випуску Tatler

Джуліанна Мур, як і багато її колег, зараз перебуває в Каннах. Зірка регулярно радує шанувальників численними розкішними виходами на червоній доріжці. Але не менш обговорюваною в мережі стала і обкладинка нового випуску Tatler, яку прикрасила 58-річна знаменитість. Джуліанна з'явилася в чорній ефектній сукні з оголеними плечима від Prada і віями-пір'ям, які свого часу підкорили весь модний світ.

Джуліанна Мур прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/tatlermagazine)

У зйомці для журналу вона також приміряла відверту чорну сукню з паєтками, розкішне зелене плаття Valentino Haute Couture, в якому вона блищала на Met Gala, і інші стильні вбрання. Виглядає зірка неймовірно – молодо і сексуально. Не віриться, що в грудні їй виповниться 59 років.

Джуліанна Мур в стильній зйомці для липневого випуску Tatler (фото: tatler.com)

У відвертому інтерв'ю рудоволоса красуня, як прийнято, розкрила багато інтригуючих тем для шанувальників. Приміром, про те, що у віці "трохи за 30" усвідомила, що особисте життя має стояти в пріоритеті. "Я зрозуміла: я дійсно цього хочу. Я хочу заміж. Я хочу мати дітей, – розповіла Джуліанна. – Ця ідея, що ви можете робити все, що ви хочете, в будь-який час, – це не правильно з точки зору роботи. І це не правильно з точки зору наявності сім'ї".

Розкішна актриса приміряла образ, створений для шоу Valentino Пет Макграт. Повторив його зоряний візажист Ханг Ванго (фото: instagram.com/hungvanngo)

Мур також згадала про одну з головних втрат, яка оглушила світ у лютому цього року – смерть Карла Лагерфельда. "Втрата Карла була шоком для всіх, тому що він був одним з тих людей, які, як ми всі вірили, будуть жити вічно, – з сумом розповідає актриса. – Він був таким життєво важливим, таким справжнім, він все робив сам. Завжди, коли ти приходив в ательє, він працював прямо там".

58-річна Джуліанна Мур – одна з найяскравіших зірок на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/juliannemoore)

Номер з'явиться у продажу 23 травня, але послідовувачі видання в соцмережах вже змогли оцінити ефектну обкладинку і поділитися своїми враженнями: