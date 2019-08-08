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Блакитна мрія: ефектна Маша Єфросиніна навчила справлятися з чужою думкою

Lite » Мода 08.08.2019 - 09:56
Блакитна мрія: ефектна Маша Єфросиніна навчила справлятися з чужою думкою
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала підкреслено елегантний літній образ

Маша Єфросиніна – володарка прекрасного смаку і почуття стилю. В її великому гардеробі намало речей від іменитих всесвітньо відомих брендів, а також укаїнських дизайнерів. Вона вміло комбінує вбрання з взуттям і ааксессуарами і завжди виглядає підкреслено елегантно і стильно, враховуючи останні світові тенденції моди. Так, на новому фото в Instagram теледіва постала перед шанувальниками у чудовому блакитному вбранні зі стильним акцентом в якості трендового аксесуара – пов'язки.

Маша обрала сукню небесно-блакитного кольору з рюшами в області декольте, темно-синьою окантовкою і м'яким широким тканинним поясом від бренду by b.o.y. Вона доповнила свій стріт-стайл лук пов'язкою від Pradaв тон вбранню.

А ось в тексті під постом стильна теледіва торкнулася серйозної теми – реакції на чужу думку і вміння справлятися з ним.

Блакитна мрія: ефектна Маша Єфросиніна навчила справлятися з чужою думкою

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Я подумала, що все наше життя ми перебуваємо в заручниках у переживань, що про нас подумають люди. Адже люди, навіть якщо і думають про нас взагалі, то витрачають на це лише кілька хвилин свого уваги в обговореннях з кимось, а потім переключаються на щось інше, і взагалі про нас забувають... І ось уявіть, скільки всього корисного ми могли б зробити за весь той час, що витрачаємо на переживання подобаємося ми комусь чи ні..." - поділилася своїми роздумами Маша.

 

Фото: instagram.com/by_b.o.y

Шанувальники розділили думку ведучої і зазначили, що подібне усвідомлення приходить лише з часом. Вони не змогли обійти стороною та вишуканий образ зірки, написавши чимало компліментів на її адресу.

  • Так це справді золоті слова
  • Блакитна мрія
  • Ви дуже гарна, Машо!
  • Це в точку, Маша. І це дуже важко викорінюється, на жаль.
  • Ти дуже мила й чарівна дівчина
  • Шикарна жінка!
  • Маша, Ви неймовірно чарівна і красива! Надихаєте стає краще. Спасибі Вам.
  • Ви просто шикарна
  • Ви праві! Чудовий образ! В сенсі, ви прекрасна!
  • Така неймовірна
 

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна поділилася унікальним фото з чоловіком, яке зробив її син Олександр.

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна потішила мережу веселою історією про своїх "ритуали" пробудження з ранку.

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