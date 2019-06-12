Очей не відвести: Джамала "вигуляла" плаття-вишиванку по унікальному місту в Марокко

Джамала продовжує насолоджуватись відпочинком у Марокко, куди українська виконавиця вирушила днями зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром. При цьому співачка буквально засипає шанувальників яскравими фото і відео на своїй instagram-сторінці, зокрема – у розділі сторіз. Так, нещодавно Джамала похвалилася "поїздкою мрії". Зіркова пара відправилася вивчати краси унікального міста Шефшауен.

Зазначимо, що Шефшауен – одна з головних і найбільш яскравих пам'яток Марокко. Туристи зі всього світу прагнуть потрапити в це місто заради його унікальної архітектури. Справа в тому, що більшість тутешніх стін будівель пофарбовані в різні відтінки синього і блакитного. Джамалі також пощастило насолодитися цією красою.

У розділі сторіз співачка показала свою прогулянку по місту. Зняла будиночки, елементи архітектури. Крім того, її чоловік Сеїт-Бекір розповів одну з легенд виникнення синіх стін у Шефшауене. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Більш того, Джамала похвалилася своїм яскравим образом. Так, для прогулянки по "блакитному місту" співачка вибрала плаття-сорочку з багатою червоною вишивкою. Творцем вбрання є відомий український бренд Vita Kin.

"Час вигуляти нову вишиванку старими вулицями Шэфшауэна", - підписала нове фото Джамала.

Стильна Джамала в Марокко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники співачки поспішили прокоментувати її нове фото:

"Неймовірно красиво!"

"Вау, місто моєї мрії! Виглядаєте – вогонь"

"Прекрасне місто, я в нього закохана)"

"Вона відмінно вписується, а Джамала на тлі Марокко - взагалі як рідна"

"Вам дуже до лиця ці локації"

"Очей не відвести від фото! Круть!"

"В такому антуражі – дуже стильно"

До речі, раніше Джамала поділилася історією створення унікального сукні для поїздки в Марокко. Наряд зробили буквально за день.

Нагадаємо, стильна Джамала підкорила мережа появою на зйомках розважального шоу "Хто зверху?"