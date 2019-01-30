Головний тренд весни 2019: безпрограшний шкіряний образ

Шкіра - один з головних розкішних трендів наступного сезону

Изделия из кожи идут практически всем и хорошо садятся на любую фигуру, однако, помните, что если вы хотите скрыть недостатки фигуры, не стоит выбирать свободный силуэт, кожа материал плотный и жёсткий, создаёт собственный силуэт и может добавить лишних сантиметров.

Для девушек с полной фигурой, как вариант подойдет кожаное пальто или платье-миди. Такой наряд раз вытянет силуэт за счёт вертикали.

При выборе кожаной одежды существует одна хитрость, чтобы вещи не увеличивали объемов фигуры, выбирайте полуприлегающий силуэт. А вот "оверсайзом" в кожаном исполнении нужно быть осторожнее, он только добавит ненужный объём, а не сделает фигуру более хрупкой.

Бежевая, пудровая, розовая, приглушенно-голубая, песочная, терракотовая гамма в приоритете при выборе одежды из кожи, однако, не стоит забывать и о черном цвете (лаковая черная кожа будет не менее популярна, чем цветная).



Пальто

Чтобы оставаться в тренде, привычную кожаную куртку в сезоне весна-2019, стоит заменить на пальто. А чтобы нивелировать излишнюю строгость образа и добавить женственности можно добавить шелковый платок, трикотажный шарф, или сумку "леди-лайк".

Фото: (instagram.com)

Брюки

Что касается модели, то кожаные брюки возможно носить в разных вариациях: длинные, укороченные, узкие или широкие, классические, но обязательно с высокой или средней посадкой.

Кожаные брюки стоит сочетать со свободной светлой рубашкой или блузой, теплым джемпером или футболкой. А на вечеринке уместен образ с ярким топом и туфлями на шпильке.

Фото: (instagram.com)

Платье

Силуэты платьев также могут быть различными - платья-футляры, на запах, с юбкой годе, с асимметричным кроем подола, главное, чтобы они подчеркивали достоинства фигуры. Подчеркнуть этот нетривиальный материал способен декор из кружева, шелка или шифона. Кроме того, стоит поэкспериментировать с образом и попробовать сочетать платье с водолазкой, футболкой или топом в бельевом стиле. А в качестве обуви к такому платью подойдут как туфли на шпильке, так и грубые ботинки на широком каблуке.





Фото: (instagram.com)

Юбка

В этом году дизайнеры предлагают юбки из кожи в плиссированном исполнении, миди, мини, годе, солнце-клеш. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность выбирайте ассиметричный крой или необычную выделку кожи, а также трендовый цвет изделия.

Фото: (instagram.com)

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