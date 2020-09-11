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Гардероб для поїздок: стиліст назвала важливі правила для стильного вигляду і легкого багажу

П'ятниця 11 вересня 2020 14:45
Гардероб для поїздок: стиліст назвала важливі правила для стильного вигляду і легкого багажу
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст навчила складати оптимальну капсулу для подорожей

Як зібрати гардеробну капсулу для подорожей? Неможливо взяти в поїздку всі улюблені речі! Ідеально зібрати міні капсулу. Про те, як це зробити на сторінці Instagram розповіла стиліст Поліна Рижова.

За таким принципом можна збирати капсулу для будь-якого випадку, або, наприклад, сезонну. Основа будь-якої капсули - фасони і кольори, що пасують саме вам!

  • вибираємо кілька поясних виробів (штани, спідниці, джинси, шорти)
  • вибираємо кілька плечових виробів (їх повинно бути більше ніж "низу" тоді комплекти можна зробити різноманітні)
  • доповнюємо аксесуарами і взуттям

Гардероб для поїздок: стиліст назвала важливі правила для стильного вигляду і легкого багажу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гардеробна капсула - це зручно! Мінімум речей, які відмінно поєднуються одна з одною і у вас завжди є розуміння, який образ вибрати.

Зазвичай гардеробна капсула складається з 6-12 речей (для поїздки може бути міні капсула з 4-6 речей), які можна комбінувати між собою, створюючи різні образи.

Речі в капсулі повинні бути різноманітними. Наприклад, це не може бути дві пари джинсів, або вони повинні відрізнятися за кольором і фасоном.

Гардероб для поїздок: стиліст назвала важливі правила для стильного вигляду і легкого багажу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб капсула вийшла гармонійною і цікавою, рекомендується вибирати для її втілення речі в 3-5 кольорах, де 1-2 з них нейтральні (білий, сірий, бежевий, молочний, чорний) і 1-3 пігментованих відтінки (залежить від вашого кольоротипу, яскраві насичені кольори, світлі неяскраві відтінки, припилені ніжні кольори).

Нагадаємо, що раніше стиліст Карина Капріелова показала трендові спідниці на осінній період 2020.

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