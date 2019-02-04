Кашкет і хутряна жилетка: Слава Камінська похвалилася стильним образом

Співачка відвідала один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week
В Киеве проходит важное модное событие - Украинская неделя моды сезона осень-зима 2019/20, которое посещают множество знаменитостей не только из модной индустрии, но и из мира шоу-бизнеса. Участница дуэта "НеАнгелы", певица Слава Каминская также не оставила мероприятие без внимания - артистка побывала на показе Gasanova.
Для выхода в свет артистка выбрала эффектный и стильный образ и поделилась несколькими снимками на своей странице в Instagram.
Каминская позировала в синем джинсовом костюме с отворотами на рукавам и черным кожаным поясом. Она дополнила образ темно-синей фуражкой и черной меховой жилеткой.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"На показе у любимой @gasanova_elvira — человека, который ретранслирует мое видение красоты в одежду! Эля, поздравляю, это было круто. Ну и, по традиции, пришлось рассказать @kosadcha несколько секретов и развеять все нашумевшие сплетни!" - написала Слава под совместным фото с Катей Осадчей.
К слову, ведущая также появилась на публике в головном уборе - ярко-красной шляпке.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
"Иногда я себе очень нравлюсь", - сообщила Каминская под другим фото.
Фото: (instagram.com/babaslavka)
Поклонники оценили образ певицы и оставили множество комплиментов в комментариях.
"Действительно, на этих фото необычайно красивая и стильная";
"А кепка черная Ефросининой";
"Слава, очень красивая кепи, можно узнать кто дизайнер и цена)?";
"Почему иногда?Вы всегда шикарны!!!";
"Красотки! где такую кепку взяли?";
"Слава, этот наряд на Вас от GASANOVA просто ШИК. Красивые...";
"Очень красивая и стильная!" - пишут пользователи сети.
Скриншот комментариев: (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава Каминская восхитила пикантным фото в нижнем белье.
Мы также писали, что украинская дизайнер Яна Червинская (бренд Yana Chervinska) представила "многослойную" коллекцию FW19-20 на Украинской неделе моды.
Кстати, знаменитая модель Алина Байкова вышла на подиум в Киеве с обнаженной грудью. Манекенщица блистала на показе дизайнера Gasanova.