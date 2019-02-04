Кашкет і хутряна жилетка: Слава Камінська похвалилася стильним образом

Співачка відвідала один з показів у рамках Ukrainian Fashion Week

В Киеве проходит важное модное событие - Украинская неделя моды сезона осень-зима 2019/20, которое посещают множество знаменитостей не только из модной индустрии, но и из мира шоу-бизнеса. Участница дуэта "НеАнгелы", певица Слава Каминская также не оставила мероприятие без внимания - артистка побывала на показе Gasanova.

Для выхода в свет артистка выбрала эффектный и стильный образ и поделилась несколькими снимками на своей странице в Instagram.

Каминская позировала в синем джинсовом костюме с отворотами на рукавам и черным кожаным поясом. Она дополнила образ темно-синей фуражкой и черной меховой жилеткой.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"На показе у любимой @gasanova_elvira — человека, который ретранслирует мое видение красоты в одежду! Эля, поздравляю, это было круто. Ну и, по традиции, пришлось рассказать @kosadcha несколько секретов и развеять все нашумевшие сплетни!" - написала Слава под совместным фото с Катей Осадчей.

К слову, ведущая также появилась на публике в головном уборе - ярко-красной шляпке.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Иногда я себе очень нравлюсь", - сообщила Каминская под другим фото.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Поклонники оценили образ певицы и оставили множество комплиментов в комментариях.

"Действительно, на этих фото необычайно красивая и стильная";

"А кепка черная Ефросининой";

"Слава, очень красивая кепи, можно узнать кто дизайнер и цена)?";

"Почему иногда?Вы всегда шикарны!!!";

"Красотки! где такую кепку взяли?";

"Слава, этот наряд на Вас от GASANOVA просто ШИК. Красивые...";

"Очень красивая и стильная!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев: (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава Каминская восхитила пикантным фото в нижнем белье.

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Кстати, знаменитая модель Алина Байкова вышла на подиум в Киеве с обнаженной грудью. Манекенщица блистала на показе дизайнера Gasanova.