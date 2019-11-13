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Фото для обкладинки: внучка Софії Ротару пройшлася по Нью-Йорку в "зухвалому" образі

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Стильна фотосесія пройшла в Нью-Йорку

Онука відомої співачки Софії Ротару, 18 річна Соня Євдокименко продовжує завойовувати прихильників чередою стильний повсякденних образів. Зазначимо, що дівчина розвиває свій блог, а також явно хоче рости в модельній сфері. Вона відвідує модні покази всесвітньо відомих брендів, час від часу сама виступає у ролі фотомоделі. При цьому дівчина буквально кожен день ділиться модним натхненням з багатотисячною армією шанувальників в мережі instagram.

Так, на своїй сторінці Соня опублікувала серію фото в новому трендовому осінньому образі. Який вийшов в міру "бунтарським". Дівчина позує на тлі міських пейзажів (до речі, Нью-Йорка, де вона живе). На Соні - прості блакитні джинси з дірками на колінах. Хоча слід зазначити, що в цьому сезоні стилісти радять відмовитися від потертостей і отворах на джинсах. А віддати перевагу однотонному деніму.

Образ доповнює чорна футболка, заправлена в штани. А також спортивний бомбер.

Стильна внучка Софії Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Шанувальники блогера і моделі поспішили залишити свої коментарі під її новими фото:

  • "Стильно, модно, красиво"
  • "Яка ви красива"
  • "Дуже красива фотографія"
  • "Подобається цей аутфіт"
  • "Фото для обкладинки журналу"
  • "Вааау це шикарна фотографія"
  • "Чудова фотографія, ви прекрасні"
  • "А ви дуже мило виглядаєте"

Скріншот комментаиев: instagram.com/iamsofiaeve

Відзначимо, до цього 18-річна Софія вже показувала стильні осінні луки в джинсах.

Стильна внучка Софії Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, раніше щаслива онука Ротару зачарувала романтикою з бойфрендом в Портофіно.

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