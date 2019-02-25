Це провал: найневдаліші вбрання зірок на червоній доріжці Оскар 2019

Топ-6 нарядів, які не прикрасили своїх власниць

Оскар 2019 запомнился не только шиком и блеском, но и модными провалами. Казалось бы, выбор наряда – это не так сложно. Ну а если есть сомнения, в крайнем случае, можно довериться стилисту. Но как показывает ежегодно красная дорожка кинопремии Оскар, одеваться со вкусом – та еще задачка для многих знаменитостей. Мы уже поговорили о самых эффектных нарядах церемонии Оскар 2019. Пришло время обсудить неудачные образы.

Открывает шестерку Линда Карделлини. Для церемонии американская актриса выбрала воздушное платье от Schiaparelli цвета фуксии, которое сплошь состоит из оборок и буквально закрывает всю ее. Спереди короткое, сзади и по бокам длинное, с глубоким декольте и бантом на талии, оно скрывает очертания фигуры и выглядит крайне нелепо.

43-летняя Линда Карделлини (фото: GettyImages)

Американский композитор и поэт-песенник Дайан Уоррен также отличилась не в лучшую сторону. Белый брючный костюм с серебристыми лампасами и полосками на рукавах подчеркнул недостатки фигуры. Но еще более странно смотрелось украшение в виде цепи на груди.

Пару ей составила и канадская актриса Марианна Фарли. Она отдала предпочтение белому платью с крупными пуговицами и рукавами-фонарями не совсем удачного кроя и неопределенной длины и явно прогадала. К тому же этот оттенок невыгодно подчеркнул белизну кожи.

Дайан Уоррен и Марианна Фарли (фото: GettyImages)

Следующая в нашем списке – американская актриса Майя Рудольф. Необузданные цветочные мотивы, оборки и розовый цвет сыграл плохую шутку и с ней. И без того полностью закрытое, сверху еще прикрытое накидкой, оно больше напоминало не вечернее платье, а пеньюар.

46-летняя Майя Рудольф (фото: GettyImages)

Лора Марано явно хотела выделиться. Два ярких оттенка, которые не совсем удачно сочетаются, плюс огромный бант... Ей это удалось, но не в хорошем смысле.

23-летняя Лора Марано (фото: GettyImages)

Американский художник по костюмам для кино и телевидения Рут Э. Картер в этом году получила заслуженную награду за работу над фильмом "Черная пантера" (Black Panther). Но вот ее платье тоже напоминало наряд какого-то киноперсонажа. Что ж, возможно, она просто хотела почувствовать себя королевой красной дорожки.

Рут Картер также с образом прогадала (фото: GettyImages)

Отметим, что одной из самых гармоничный и стильных пар церемонии Оскар 2019 стали Ирина Шейк и Брэдли Купер. Для мероприятия супермодель выбрала элегантное платье от любимого бренда Burberry.

А вот самым необычным и обсуждаемым стал наряд американского актера Билли Портера. Актер эпатировал публику пышной юбкой в пол.