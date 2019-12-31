Оце поворот: Моніка Беллуччі повторила "весільний" образ Тіни Кароль

Моніка Беллуччі, яка часто демонструє розкішні образи, напередодні Нового року захопила черговим з них. 55-річна зірка приміряла біле плаття від Ashi Studio з пишними рукавами-ліхтариками, пишною спідницею, довгим шлейфом і розрізом спереду. Доповнили образ чорні колготки, кольє з дорогоцінними каменями. Макіяж їй зробили яскравим і святковим, а волосся зібрали у вечірню зачіску. Виглядала вона, як завжди, неймовірно привабливою, молодою і прекрасною.

Але більше уваги привернув той факт, що у такому ж вбранні вже красувалась ще одна зірка – українська співачка Тіна Кароль.

Моніка Беллуччі в сукні від Ashi Studio (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

У цьому вбранні Тіна з'явилася влітку під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня. Співачка виступила на даху київської консерваторії, разом з іншими виконавцями заспівавши гімн України. Для урочистої події артистка вибрала розкішне дизайнерське вбрання – сукні білого відтінку. До речі, саме цей колір був домінуючим у святі 2019 року, символізуючи чистоту і надію.

Тіна в такому ж платті раніше (фото: instagram.com/tina_karol)

На своїй сторінці в Instagram Кароль запостила серію фото, дозволивши прихильникам в деталях розглянути її ефектний образ. Сукню від Ashi Studio вона доповнила сріблястими босоніжками. Зачіску зробила в дусі старого Голлівуду – вишукану укладку з легкої хвилею. А в макіяжі вирішила виділити губи.

Під час виступу Тіна доповнила лук ще й оригінальними дизайнерськими прикрасами в національному стилі. Так, шию співачки прикрашали золоті прикраси від українського бренду у вигляді колосків, виконані у синьо-жовтій гамі в колоьровій гамі прапора України, а на руці було кільце з синіх і жовтих дорогоцінних каменів.

Тіна влітку (фото: instagram.com/tina_karol)

Треба відзначити, що образи обох красунь вийшли більш ніж вдалими. Шанувальники як Кароль, так і Моніки засипали зірок численними лайками та коментарями.