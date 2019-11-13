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Оце форми! Брітні Спірс демонструє пишні груди в пікантному міні (відео)

Lite » Мода 13.11.2019 - 21:36
Оце форми! Брітні Спірс демонструє пишні груди в пікантному міні (відео)
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка показала сексуальні вбрання

Брітні Спірс не раз зізнавалася, що шопінг – її улюблене заняття. Дівчина обожнює поповнювати гардероб новинками, а процес їх підбору демонструвати в своєму мікроблозі. Цього разу 37-річна співачка записала дуже «гаряче» відео. Вона позує в червоній міні-сукні з відвертим вирізом, який максимально оголив її пишні груди. На талії прикрашене чорним поясом, воно зробило фігуру знаменитості зорово ще більш стрункою, хоча останнім часом Спірс і так помітно схудла. Доповнили образ класичні туфельки на високій шпильці.

Брітні демонструє нові образи і спокусливу фігуру (відео: instagram.com/britneyspears)

Другий лук – не менше спокусливий. Брітні приміряла бузковий кроп-топ і білі джинсові шорти з низькою посадкою. Такий наряд оголив сталевий прес знаменитої красуні і її стрункі ноги. Волосся Брітні розпустила по плечах, а макіяж зробила свій улюблений – з коричневими smoky. Вона ходить по квартирі під французьку музику, фокусуючи камеру на достоїнства фігури.

Оце форми! Брітні Спірс демонструє пишні груди в пікантному міні (відео)Співачка любить червоні міні-сукні (фото: instagram.com/britneyspears)

Одним із перших на спекотне відео відреагував бойфренд Брітні – манекенник і фітнес-спеціаліст Сем Асгарі. (До речі, саме йому зобов'язана своєю бездоганною формою співачка). Він написав: «Моя улюблена дівчинка». Коментар набрав більше тисячі лайків від фанатів співачки, які в захваті від вибору чоловіка Спірс. Нагадаємо, Сем і Брітні стали зустрічатися після спільних зйомок у кліпі співачки. За сюжетом, Асгарі грав гарячого мачо, якого окручивала спокусливими танцями Брітні. Мабуть, пара так захопилася, що перенесла відносини з екранної площини в реальність.

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