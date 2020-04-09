Оце так декольте! Кортні Кардашян захопила апетитними формами у відвертій вечірній сукні

Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Зірка показала нові незвичайний образ

Кортні Кардяшьян, мабуть, одна з небагатьох знаменитостей, хто на карантині не просить поради, що робити з дітьми, і не розповідає про свої домашні заняття. Але судячи з усього, по розкішним світським івентам вона також сумує. 40-річна бізнесвумен вже другий пост присвячує вечірнім образам. Причому луки вибирає дуже гарячі.

Кортні приміряє вечірні сукні (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Першим вона продемонструвала шовкове плаття на тонких бретелях з силуетом «русалка», оздоблене улюбленим з юності анімалістичним принтом. Цього разу – з мордою тигра. У доповнення до нього старша із знаменитих сестер Кардашьян-Дженнер підібрала сережки-кільця, а завершила все високим пучком і яскравим макіяжем.

Сьогодні, 9-го квітня, на сторінці інстадіви з'явився ще один пост в новому незвичайному вечірньому образі. Кортні позує в своєму будинку в смарагдового відтінку довгій сукні, розшитій камінням. Ще одна родзинка вбрання – незвичайний крій. Відверте декольте, ефектні вирізи з боків і на спині істотно оголили тіло 40-річної знаменитості. Вона стоїть, спершись про рояль, і зухвало дивиться в камеру. Завершує образ діви вечірня укладка і виразний макіяж.

Новий пікантний образ зірки (фото: instagram.com/kourtneykardash; instagram.com/danixmichelle)

На сторінці стиліста Кортні з'явилося ще одне фото – вона повернулася спиною до камери, демонструючи ефектний виріз, що спускається до самих сідниць. Зірка позує на кухні, стоячи за плитою і імітує готування. Чи потрібно говорити, що такий пікантний образ припав до душі багатомільйонній армії фоловерів бізнесвумен, які засипали її коментарями і похвалами? Відзначивши, як і водиться, її бездоганну фігуру та красу.

До речі, в одному з недавніх інтерв'ю Кортні зізналася, що повністю прийняла все у своїй зовнішності. В тому числі і недоліки. Так, за словами зірки, вона полюбила навіть свої розтяжки, які не давали їй спокою ще з часів школи. Тепер же вона не вважає за потрібне їх ретушувати і тим більше позбавлятися від них з допомогою будь-яких б'юті-маніпуляцій.