Еталон краси: Анджеліна Джолі підкорила мережу стрункою фігурою в блискучій сукні

Анджеліна Джолі зараз подорожує по світу з прем'єрою свого фільму "Малефісента". Вчора, 3 жовтня, вечірка з нагоди виходу стрічки відбулася в Японії на арені "Роппонги Хіллз". У Токіо 44-річна зірка з'явилась разом із 14-річною дочкою Захарою і 18-річним сином Меддоксом. Спеціально для знакового заходу своєї мами Меддокс, який живе зараз в Сеулі, прилетів в столицю Японії. Її ефектна поява викликала справжній шквал емоцій у мережі.

Анджеліна на прем'єрі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

На червоній доріжці знаменита на весь світ красуня з'явилася в розкішному вбранні – кутюрнуа сукня від Ralph & Russo, суцільно покрита блискітками і сріблястою бахромою, зробила Анджеліну сяючою у всіх сенсах. При русі "водоспади" бахроми спокусливо "грали" і переливалися, притягаючи увагу фотографів і викликаючи захват шанувальників з усього світу.

Доповнили наряд класичні сріблясті туфельки на високій шпильці, а також великі сережки. Волосся їй прибрали від лиця і з допомогою макіяжу підкреслили його досконалі риси. Вона була в піднесеному настрої і, здавалося, просто світилася від щастя. Акторка багато фотографувалася, робила селфі з шанувальниками і була вельми товариська.

Актриса блищала в прямому сенсі (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Ефектну появу Анджеліни на сцені постаралися підкреслити і з допомогою освітлення. Коли вона вийшла, щоб сказати вітальну промову, всюди спалахнуло зелене світло – таке ж, як язики полум'я навколо її злої героїні.

Анджеліна просто підірвала мережу (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Цікаво, що такий щасливий зовнішній вигляд змусив всіх подумати, що особисте життя актриси почало налагоджуватися. Але сама вона поспішила спростувати ці домисли в одному з недавніх інтерв'ю. Актриса сказала, що більше не збирається ніколи позв'язувати себе сімейними узами і цінує власну свободу. Більш того, на одруження в парі з Піттом наполіг саме він, її цілком влаштовував цивільний шлюб.

Нагадаємо, світова прем'єра фільму "Малефисента: Володарка темряви" відбудеться вже скоро: 18 жовтня 2019 року. В Україні появу фільму на екранах варто очікувати 17 жовтня.