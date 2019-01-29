Такою ми її ще не бачили: Кім Кардашьян несподівано змінила імідж

Різноманітність — кредо Кім, експерименти тривають

Американка, которая за прошлый год заработала 350 миллионов долларов (согласно данным журнала Forbes), благодаря своему бренду косметики и рекламе в Instagram нашла еще одну возможность удивить своих поклонников.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Одна из самых знаменитых Кардашьян – Ким не боится экспериментов с волосами. Мы видели ее локоны выкрашенные в самые невероятные оттенки, кроме того девушка смело меняет длину прически. Однако, в этот раз в рамках рекламной кампании новых продуктов ее бьюти-бренда, Ким предстала в элегантном образе со стрижкой каре и ровной длинной челкой.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Стоит сказать, что лучшей прически для рекламы красной помады, чем классическое каре и не придумать, строгость линий и насыщенность цветов — прямая противоположность тех образов, в которых знаменитость представила новую линейку своих духов.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Размытость пастельных оттенков она сменила на графичность и драматичность. Напомним, что на недавних кадрах можно было увидеть Ким в пудровых боди и с длинными волосами.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что образ женщины-вамп пришелся по душе подписчикам Ким, в комментариях они похвалили ее за сдержанный стиль, и попросили почаще проводить подобные эксперименты с внешностью.

Стоит отметить, что недавно Ким Кардашьян, как известный тренд-мейкер предложила новый тренд на весну 2019.

А еще звезда реалити-шоу Ким Кардашьян трогательно поздравила свою младшую дочь.

Сейчас Ким Кардашьян ждет четвертого ребенка, который должен родиться в мае. Пара вновь прибегла к услугам суррогатной матери.