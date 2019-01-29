Такою ми її ще не бачили: Кім Кардашьян несподівано змінила імідж

Фото: Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Різноманітність — кредо Кім, експерименти тривають

Американка, яка за минулий рік заробила 350 мільйонів доларів (згідно з даними журналу Forbes), завдяки своєму бренду косметики та рекламі в Instagram знайшла ще одну можливість здивувати своїх шанувальників.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Одна з найбільш знаменитих Кардашьян – Кім не боїться експериментів з волоссям. Ми бачили її локони пофарбованими в найнеймовірніші відтінки, крім того дівчина сміливо змінює довжину зачіски. Однак, цього разу в рамках рекламної кампанії нових продуктів її б'юті-бренду, Кім з'явилася в елегантному образі зі стрижкою каре і рівним довгим чубчиком.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Варто сказати, що кращої зачіски для реклами червоної помади, ніж класичне каре і не придумати, строгість ліній і насиченість кольорів — пряма протилежність тих образів, в яких знаменитість представила нову лінійку своїх парфумів.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Розмитість пастельних відтінків вона змінила на графічність і драматичність. Нагадаємо, що на недавніх кадрах можна було побачити Кім в пудрових боді і з довгим волоссям.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Варто відзначити, що образ жінки-вамп припав до душі підписникам Кім, в коментарях вони похвалили її за стриманий стиль, і попросили частіше проводити подібні експерименти із зовнішністю.

Варто відзначити, що нещодавно Кім Кардашьян, як відомий тренд-мейкер запропонувала новий тренд на весну 2019.

А ще зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян зворушливо привітала свою молодшу дочку.

Зараз Кім Кардашьян чекає четверту дитину, яка має народитися у травні. Пара знову вдалася до послуг сурогатної матері.