"Епоха золотої рибки": DARJA DONEZZ представила символічну колекцію FW19-20

Дизайнер Дар'я Донець зробила акцент на яскравих, але часом непомітних деталях

В Киеве завершилась грандиозная Украинская неделя моды (1-5 февраля) сезона осень-зима 2019/20, которая проходила в стенах несменной локации — Мыстецкий Арсенал. Однако интересных и ярких показов от украинских дизайнеров осталось еще на несколько сезонов вперед.

Свою новую коллекцию представил в день закрытия UFW бренд DARJA DONEZZ (дизайнер Дарья Донец), которая была пронизана символикой японской культуры и мифологии.

Показ новой коллекции DARJA DONEZZ сезона осень-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

К примеру, знаковая деталь осенне-зимней коллекции — плавающие рыбки. Это символ движения, а также страсти и веры, отсылающий нас к творчеству японских художников. Обратите внимание, как интересно дизайнер обыгрывает движение декоративных рыбок — каждая из них украшена дополнительной "прядью" струящихся ниток, которые развеваются при каждом шаге моделей.

Показ новой коллекции DARJA DONEZZ сезона осень-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

В целом, коллекция DARJA DONEZZ насыщена разнообразными деталями: различными складками и рюшами, сочетанием цветов и флористических принтов. Каждый образ — словно полотно художника. В силуэтные формах преобладает структурность с вкраплениями театральности.

Среди основных материалов — коттон, тенсел и шифон. Модельный ряд включает платья-бюстье, баски, рубашки с вышитым декором, утилитарные комбинезоны.

Показ новой коллекции DARJA DONEZZ сезона осень-зима 2019/20 (фото: fashionweek.ua)

Напомним, ранее AYSINA представила провокационную коллекцию FW19-20 под названием "Равновесие над сумасшествием".

Также Неделя моды не обошлась без традиционных вау-коллекций. Так, RYBALKO восхитила новой "жемчужной" коллекцией с линейкой невероятных широкополых шляп и геометрических сумок. А бренд DZHUS показал "уроки анатомии" в фантастической коллекции.