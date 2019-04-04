Емілія Кларк, Софі Тернер, Мейсі Вільямс та інші зірки "Гри престолів" на червоній доріжці презентації 8-го сезону

Світова прем'єра заключного, восьмого сезону кіносаги "Гра престолів" відбудеться вже скоро – 14 квітня. А вчора, 3 квітня, в нью-йоркському "Радіо-Сіті Мьюзик-холл" пройшла гучна вечірка в честь його запуску.

Івент зібрав практично всіх головних героїв популярного серіалу, включаючи Емілію Кларк, Кіта Харінгтона, Софі Тернер, Мейсі Вільямс, Гвендолін Крісті. А також учасників минулих сезонів.

Підтримати акторів прийшли і їхні другі половинки. На червоній килимовій доріжці з'явилася дружина Кіта Харінгтона Роуз Леслі, Софі Тернер також прийшла з коханим – Джо Джонасом, завітала на вечір і актриса Аманда Піт – дружина одного з сценаристів і продюсерів серіалу Девіда Беніоффа. Були й такі, хто пропустив прем'єру. Приміром, виконавиця ролі Серсеї Ланністер – Ліна Хіді – прийти не змогла через недуг. Про це вона поспішила розповісти шанувальникам на своїй сторінці в Insatgram.

Емілія Кларк (роль Дейенеріс Таргаріен) в сукні Valentino (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Гвендолін Крісті (роль Бриєнни Тарт) у сукні Iris van Herpen (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Зрозуміло, для такої гучної події була підготовлена розкішна локація, яка вимагала не менш розкішних нарядів. І зірки впоралися із завданням. На червоній килимовій доріжці і фотозоні знаменитості з'являлися у незвичайних, інколи вельми екстравагантних, але в цілому досить "казкових" вбраннях.

Роуз Леслі (роль "здичавілої" Ігрітт) у сукні Oscar de la Renta і Кіт Херінгтон (Джон Сноу) у костюмі GIVENCHY (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Так, виконавиця однієї з головних ролей – Емілія Кларк вибрала для івенту пишне повітряне сіро-блакитне плаття з безліччю оборок і написом на грудях. Завершили картину контрастні прикраси і яскравий макіяж. Софі Тернер прийшла у дуже відвертій чорній міні-сукні, розшитій камінням та блискітками. Образ доповнили виразні smoky-eyes і босоніжки на високому каблуці. Яскравим вбранням виділилася і Роуз Леслі – дівчина приміряла незвичайне плаття зі шлейфом, суцільно складається з червоних "гілок".

Софі Тернер (роль Санса Старк) в сукні Louis Vuitton (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Мейсі Вільямс, яка зіграла Арью Старк (фото: twitter.com/GameOfThrones)

А Мейсі Вільямс вибрала довгу темно-синю сукню з корсетом і безліччю оборок, прикрашених блискучим орнаментом. Уваги заслуговує і висока зачіска дівчини з чорним бантом. Що стосується чоловіків, то вони залишилися вірні класики – більшість з них прийшли на вечірку в смокінгах і стильних костюмах.

До речі, тізер заключного сезону популярної кіносаги, який вийшов зовсім недавно, трохи розчарував численних фанатів. Справа в тому, що, судячи з подій нових "Ігор" сценаристи вирішили розпрощатися з трьома головними героями. Що, можливо, це просто бажання підігріти інтерес до нового сезону. Подивимося!

Зірки "Гри престолів" на презентації 8-го сезону в Нью-Йорку (фото: twitter.com/GameOfThrones)

Нагадаємо, раніше зірка "Гри престолів" Софі Тернер знялася в атмосферній фотосесії та розповіла про майбутнє весілля.

Ми також писали, що в мережі з'явився перший трейлер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів".

До речі, в мережу злили першу серію фінального сезону "Гри престолів", яка вийде на екрани 14 квітня.