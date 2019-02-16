Ембер Херд в провокаційному образі знялася в яскравому фотосеті

Зірка "Аквамена" позувала в дещо вінтажних образах з домішкою гламуру

Бывшая жена Джонни Деппа, 32-летняя голливудская актриса Эмбер Херд украсила обложку глянцевого издания Wonderland Magazine, а также снялась для него в ярких и провокационных образах.

На обложке журнала звезда "Аквамена" предстала в комбинезоне с белым кружевным воротником от Vera Wang и туфлях с брошами из драгоценных камней. Образ дополнили колготки в сетку и красная помада, а также оригинальная прическа.

Фото: Эмбер Херд (wonderlandmagazine.com)

Отметим, что в целом съемка получилась винтажной и в то же время с примесью гламура. Эмбер также примерила разные украшения и головные уборы.

Фото: Эмбер Херд (wonderlandmagazine.com)

Актриса, которая известна своей активной общественной позицией, прокомментировала свое отношение к феминизму в интервью изданию.

"Тот факт, что я должна одеваться определенным образом, казался мне несправедливостью. Почему моя задача – привлекать внимание мужчин? Почему парни не обязаны учиться вести себя прилично? Я всегда была феминисткой – с тех самых пор, когда начала высказывать собственное мнение. Потому что я гуманистка", - заявила Херд.

Фото: Эмбер Херд (wonderlandmagazine.com)

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