Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан

Модель показує, як залишатися стильною навіть в дорозі

Ирина Шейк сейчас нарасхват: она принимает участие в массе проектов, снимается для глянцевых изданий и появляется на показах лучших мировых дизайнеров. Так, недавно она блистала на шоу Рикардо Тиши для Burberry на LFW. А уже сегодня, 21 февраля, российская супермодель прилетела в Милан, где стартовала неделя моды. По всей видимости, модель будет принимать участие в одном из показов. Но даже и в аэропорту, где была замечена модель, она выглядела невероятно стильно и элегантно.

Ультрастильная Ирина Шейк (скриншоты: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Для поездки она выбрала бело-красный комбинезон, светло-серое пальто и красные туфли на невысоком каблуке с золотистыми пряжками – вышло комфортно и одновременно стильно.

Нужно отдать супермоделе должное: ее образ был продуман до мелочей. Темно-коричневая сумочка на длинной ручке с кокетливо повязанным на ней шарфом с ярким принтом, крупные очки в необычной оправе, кольца-серьги и высокий пучок – лук получился достойным подборки лучших стритстайл-образов.

Ирина Шейк в Милане (скриншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Наверняка в ближайшее время 33-летняя звезда подиумов порадует нас еще одним стильным выходом. В эти выходные в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии Оскар 2019, на которую номинирован ее возлюбленный Брэдли Купер. Ждем с нетерпением!

Ирина Шейк в Милане (скриншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

К слову, в этот же день в Милан прибыла и давняя подруга Ирины — Стелла Максвелл. В отличие от Ирины, девушка выбрала простой вариант наряда: брюки хаки, черная футболка с надписью, грубые ботинки, рюкзак и темные очки. Наверняка, Стелла надеялась быть незамеченной.

Стелла Максвелл (скриншот: instagram.com/stellsmaxwell)

Напомним, ранее мы писали о ключевых трендах с показа новой осенне-зимней коллекции Burberry.

Также на Неделе моды в Лондоне прошел показ смелой и яркой коллекция Richard Quinn AW19.