ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан

Lite » Мода 21.02.2019 - 12:57
Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Модель показує, як залишатися стильною навіть в дорозі

Ірина Шейк зараз нарозхват: вона бере участь у багатьох проектах, знімається для глянцевих видань і з'являється на показах найкращих світових дизайнерів. Так, нещодавно вона блищала на шоу Рікардо Тіші для Burberry на LFW. А вже сьогодні, 21 лютого, російська супермодель прилетіла в Мілан, де стартував тиждень моди. По всій видимості, модель буде приймати участь в одному з показів. Але навіть і в аеропорту, де була помічена модель, вона виглядала неймовірно стильно і елегантно.

Ірина Шейк

Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан

Ультрастильна Ірина Шейк (скріншоти: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Для поїздки вона вибрала біло-червоний комбінезон, світло-сіре пальто і червоні туфлі на невисокому каблуці з золотистими пряжками – вийшло комфортно і стильно одночасно.

Треба віддати супермоделі належне: її образ був продуманий до дрібниць. Темно-коричнева сумочка на довгій ручці з кокетливо зав'язаним на ній шарфом з яскравим принтом, великі окуляри в незвичайній оправі, кільця-сережки і високий пучок – лук вийшов гідним добірки кращих стритстайл-образів.

Ірина Шейк

Ірина Шейк в Мілані (скріншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Напевно найближчим часом 33-річна зірка подіумів порадує нас ще одним стильним виходом. У ці вихідні в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення премії Оскар 2019, на яку номінований її коханий Бредлі Купер. Чекаємо з нетерпінням!

Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан

Ірина Шейк в Мілані (скріншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

До речі, в цей же день в Мілан прибула і давня подруга Ірини  — Стелла Максвелл. На відміну від Ірини, дівчина вибрала найпростіший варіант одягу: штани хакі, чорна футболка з написом, грубі черевики, рюкзак і темні окуляри. Напевно, Стелла сподівалася бути непоміченою.

Стелла Максвелл

Стелла Максвелл (скріншот: instagram.com/stellsmaxwell)

Нагадаємо, раніше ми писали про ключові тренди з показу нової осінньо-зимової колекції Burberry.

Також на Тижні моди в Лондоні пройшов показ сміливою і яскравою колекція Richard Quinn AW19.

Ніжно і елегантно: Наталія Водянова блищить на шоу Burberry (фото) Ембер Херд в провокаційному образі знялася в яскравому фотосеті
Новини України модельІрина Шейк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся