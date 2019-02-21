Елегантне пальто і смугастий комбінезон: Ірина Шейк прилетіла на Тиждень моди в Мілан

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель показує, як залишатися стильною навіть в дорозі

Ірина Шейк зараз нарозхват: вона бере участь у багатьох проектах, знімається для глянцевих видань і з'являється на показах найкращих світових дизайнерів. Так, нещодавно вона блищала на шоу Рікардо Тіші для Burberry на LFW. А вже сьогодні, 21 лютого, російська супермодель прилетіла в Мілан, де стартував тиждень моди. По всій видимості, модель буде приймати участь в одному з показів. Але навіть і в аеропорту, де була помічена модель, вона виглядала неймовірно стильно і елегантно.

Ультрастильна Ірина Шейк (скріншоти: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Для поїздки вона вибрала біло-червоний комбінезон, світло-сіре пальто і червоні туфлі на невисокому каблуці з золотистими пряжками – вийшло комфортно і стильно одночасно.

Треба віддати супермоделі належне: її образ був продуманий до дрібниць. Темно-коричнева сумочка на довгій ручці з кокетливо зав'язаним на ній шарфом з яскравим принтом, великі окуляри в незвичайній оправі, кільця-сережки і високий пучок – лук вийшов гідним добірки кращих стритстайл-образів.

Ірина Шейк в Мілані (скріншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

Напевно найближчим часом 33-річна зірка подіумів порадує нас ще одним стильним виходом. У ці вихідні в Лос-Анджелесі відбудеться церемонія вручення премії Оскар 2019, на яку номінований її коханий Бредлі Купер. Чекаємо з нетерпінням!

Ірина Шейк в Мілані (скріншот: instagram.com/irinashaykmexicanfans)

До речі, в цей же день в Мілан прибула і давня подруга Ірини — Стелла Максвелл. На відміну від Ірини, дівчина вибрала найпростіший варіант одягу: штани хакі, чорна футболка з написом, грубі черевики, рюкзак і темні окуляри. Напевно, Стелла сподівалася бути непоміченою.

Стелла Максвелл (скріншот: instagram.com/stellsmaxwell)

Нагадаємо, раніше ми писали про ключові тренди з показу нової осінньо-зимової колекції Burberry.

Також на Тижні моди в Лондоні пройшов показ сміливою і яскравою колекція Richard Quinn AW19.