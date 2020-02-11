Джоан Смоллс прикрила пишний бюст лише двома "ракушками" на вечірці Vanity Fair

Церемонія Оскар-2020 і вечірка з нагоди її завершення ще довго будуть на слуху. Одна з найбільш очікуваних подій року зібрало сотні селебрітіс, які кілька місяців готувалися для ефектного виходу на червону доріжку. Нагадаємо, що журнал Vanity Fair щороку організовує гучне афтепаті за підсумками Оскара-2020. Це сама масштабна вечірка зі своїм пікантним негласним правилом. Зірки знають, що на афтепаті Vanity Fair бажано одягтися як можна більш яскраво і "голо". І хоча не всі імениті красуні поспішають виконати цю "вимогу", деякі роблять це залюбки.

Серед гостей вечора була також американська топ-модель Джоан Смоллс. 31-річна гаряча красуня вибрала один з найбільш пікантних нарядів вечірки Оскара-2020 і заслужено потрапила в "стильні топи". По відвертості образу з Джоан було складно змагатися.

Джоан Смоллс в сміливому платті Schiaparelli (скріншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Топ-модель обрала незвичну коктейльну сукню від бренду Schiaparelli, який славиться оригінальним кроєм і сміливістю фактур. Асиметричне плаття ніжного бірюзового і блакитного відтінків вигідно підкреслювало осину талію моделі. Однак зовсім не прикривало зону декольте! Шикарний бюст красуні прикривали лише дві невеликі пластини, рясно декоровані блискітками і стразами.

Сміливий образ Смоллс доповнювали срібні босоніжки на екстремально високому каблуці. А також прикраси у вигляді діамантових сережок. Хвилясте волосся Джоан зібрала на одну сторону. І вуаля - відвертий і дуже грайливий образ готовий!

Яскрава Смоллс (скріншоти поста: instagram.com/joansmalls)

Не забула красуня поділитися враженнями від відвідування зіркової вечірки.

“Завжди почуваю себе щасливчиком, перебуваючи в кімнаті, наповненій талантом і натхненням. Vanity Fair, спасибі за те, що прийняли мене", - лаконічно пише Соллс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Еністон і Бред Пітт "таємно" зустрілися на одній з вечірок після Оскара-2020. Одну з найгучніших афтепаті організував американський письменник Гай Озері.