Дженніфер Лопес з коханим показали, як готувалися до червоної доріжки церемонії Оскар 2019 (відео)

Джей Ло і Алекс - однозначно одна з найрозкішніших пар церемонії

Дженнифер Лопес вошла в список самых стильных див, блиставших на красной дорожке Оскар 2019. Тем более, что Джей Ло и правда блистала.

Так, для 91-й церемонии награждения Оскар, которая шумно на весь мир отгремела в Лос-Анджелесе, 49-летняя поп-исполнительница выбрала зеркальное облегающее платье от именитого дизайнера Tom Ford. Платье с длинными роукавами и под гордо при этом смотрелось весьма сексуально и притягательно – за счет облегающего силуэта и роскошного блеска от сотен разнообразных осколков. Вот что значит, когда звезда действительно знает, что и как ей следует надеть на красную дорожку столь важного в киноиндустрии события. Кстати, стоимость такого платья – $ 40 000.

Роскошная Джей Ло в платье Tom Ford (скриншот: instagram.com/tomford)

Далее свой образ Дженнифер Лопес дополнила туфлями Jimmy Choo. Однако, этот элемент ее модного лука крайне редко попадал в объектив фотокамер из-за платья в пол.

Довершает образ элегантная укладка на одну сторону и вечерний макияж с акцентом на глаза.

Дженнифер Лопес в платье Tom Ford (фото: instagram.com/marielhaenn)

К слову, Оскар 2019 Дженнифер навестила вместе со своим возлюбленным – артистом и спортсменом Алексом Родригесом.

Родригес также блистал в белоснежном смокинге и брюках от Tom Ford.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на церемонии Оскар 2019 (фото: instagram.com/robzangardi; instagram.com/arod)

К слову, пара также показала уникальные видео процесса подготовки к красной дорожке.

На эти видео действительно стоит взглянуть. Есть в них что-то завораживающее и магическое.

Джей Ло готовится к церемонии Оскар 2019 (видео: instagram.com/jlo)

Алекс Родригес также не отстает (видео: instagram.com/arod)

Напомним, ранее мы делали подборку самых удачных, роскошных и ярких нарядов с красной дорожки Оскар 2019. Дивы Голливуда подготовились намного заранее.

При этом самой обсуждаемой парой Оскара 2019 стала супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер.

А вот негласная награда за самый эпатажный наряд Оскара достается 49-летнему актеру Билли Портеру, который пришел на церемонию в юбке.