Довгонога тигриця: розкішна Маша Єфросиніна підкорила "диким" образом з трендовим принтом

Маша Єфросиніна вирішила на початку року влаштувати сімейну подорож в теплі краї і вирушила на відпочинок з чоловіком Тимуром Хромаєвим і двома дітьми – дочкою Наною і сином Сашком. Вона демонструє відмінний смак, вражаючи шанувальників вишуканими курортними луками. Правда, теледіва к дещо засмучена своєю поїздкою – три дні з шести на вулиці лив дощ, і вона не змогла вдосталь насолодитися сонцем і пляжним відпочинком. Зате зірка встигла "вигуляти" свої розкішні вбрання, які привезла в райський куточок Земної кулі.

Так, Маша постала перед шанувальниками у розкішному пляжному образі з нетиповим для неї принтом. Вона вибрала атласну невагому накидку з "тигровим" забарвленням, одягла чорний капелюх, а під нього пов'язала на голову шовкову хустку чорно-білого окрасу. Образ вийшов вишуканим і сміливим. Також ведуча показала в кадрі свої довгі стрункі ніжки.

"На валізах..." - підписала свій "дикий" фотосет вона, натякнувши, що збирається летіти додому.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Фото оцінила сестра Маші, Єлизавета Ющенко. Під її коментарем зі смайлом у вигляді полум'я вогню ведуча залишила короткий і зворушливий підпис: "Люблю". Екс-дружина Потапа, продюсер Ірина Горова також не встояла перед розкішним курортним луком теледіви. "Ух яка! Королева", - написала вона. "Що того життя, Ірусик", - відреагувала Маша.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі також не залишили теледіву без хвилі компліментів і захоплених відгуків.

Довгонога тигриця

Просто розкішна

Задоволення спостерігати і захоплюватися успішними, красивими, розумними жінками

Королева шантаклера

Маша, ви дуже красиві і дуже багато кого мотивуєте. Обожнюю вас

Ви прекрасні

Красуня

Шикарна

Марія, Ви чудові!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна розповіла про непрості "відносини" зі спортом.