Дівчинка-скандал: Ірина Шейк поділилася відвертими кадрами зі зйомок

Ірина Шейк

Супермодель продемонструвала теплі почуття до Жана-Поля Готьє

Ірина Шейк – ідеальний кандидат для відвертих і провокаційних кампаній. Завдяки незвичайній чуттєвій красі дівчина вже підписала контракт не з одним світовим брендом. І ось – чергова значуща робота 33-річної супермоделі. Нова версія знаменитого аромату Scandal від Jean Paul Gaultier носить назву Scandal a Paris і розбурхує уяву не тільки п'янкими пахощами квітів, жасмину, меду і груші, але і виглядом головної героїні Ірини Шейк.

Ірина Шейк і Жан-Поль Готьє (фото: instagram.com/irinashayk)

У короткому ролику, який доповнює рекламну кампанію, вона з'явилася в образі фатальної спокусниці, яка з'являється на високосвітській тусовці в чорному смокінгу, надягнутому прямо на білизну і туфлях на високій шпильці. Відкидаючи розкішне довге волосся і загадково посміхаючись, вона простує по залу, приковуючи увагу чоловіків і буквально збиваючи їх з ніг, а заодно збурюючи жіночу половину відвідувачок. До речі, у зйомках відео взяла участь також українська модель Алла Костромічева.

Про це співробітництво стало відомо вже близько тижня тому. Але сама Ірина тільки на сьогодні, нарешті, запостила кадри на своїй сторінці в Instagram. Вона виставила фото з маестро, який створив аромат – Жаном-Полем Готьє. Ірина позує в тому ж образі, що і на зйомках, кокетливо закинувши одну ногу на коліно дизайнеру. Кадр, явно зі зйомок реклами, демонструє веселу і теплу атмосферу, яка панувала там. "Сміючись з легендою", – написала Шейк під фото.

"Чудово", "Браво, Ірина! Відмінна робота!", "Шикарна посмішка", "Так, Ірина, просто чудово! Ти дійсно скандальна", "Крута", "Міс "гарячі" ноги", "Іра, хочеться дивитися і дивитися на вас!", "Ну не можна бути такою красивою"... Звичайно ж, фолловери не могли не згадати і коханого Ірини "Куди знову дивиться Бредлі Купер?", "Бредлі, напевно, в шоці від того, що відбувається", "Ми хочемо бачити тебе і твою сім'ю". До речі, сама Ірина якраз не проти пофліртувати з друзями зі світу моди – сьогодні вона знову згадувала у сториз Рікардо Тіші і його подарунки. А ось особистими кадрами ділитися не любить.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк похвалилася розкішним тілом у новому купальнику.