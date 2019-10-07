Зухвала і стильна: вічно молода Шарліз Терон блищить на червоній доріжці в Лос-Анджелесі

Шарліз Терон, яка зараз зайнята на зйомках "Форсаж-9", ще в минулому місяці показала світові нову зачіску. Зухвала коротка стрижка виглядає на зірці настільки сексуально, що кожен новий образ Терон виходить незвичайним і стильним. І вона не пропускає нагоди продемонструвати його в своєму мікроблозі. Цього разу акцент голлівудська знаменитість зробила на грі контрастів.

Шарліз в образі Dior (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Наряд Шарліз вибрала досить простий: сіро-блакитна закрита блуза Dior, плісирована спідниця в дусі культового будинку з принтом, взуття на плоскому ходу... З аксесуарів Шарліз обрала ланцюжки з великими підвісками і тонкий пояс. Макіяж ж голлівудській знаменитості зробили з яскраво-червоними губами і виразними очима. У поєднанні зі скромністю всього лука вийшов справжній вау-ефект. В такому вигляді вона вирушила на прем'єру фільму "Сімейка Аддамс". Актриса озвучувала одного з персонажів знаменитого на весь світ мультфільму – Мортишу.

Гості прем'єри (фото: instagram.com/meettheaddams)

Крім Шарліз, на червоній доріжці з'явилася маса інших зірок, що працювали над стрічкою. Тут були Хлоя Морец, яка озвучувала Уенсдей Аддамс, Фін Вулфхард, який став голосом Пагзли Аддамса. А також Христина Агілера – співачка спеціально для фільму записала саундтрек Haunted Heart. На прем'єру вона прийшла разом з чоловіком Метью Ратлер і двома дітьми: 11-річним Максом і 5-річною Саммер Рейн.

Крістіна Агілера на прем'єрі (фото: instagram.com/meettheaddams)

Цікаво, що вечірка в честь прем'єри перетворилася практично на хелловінську. Гості прибули на показ в костюмах головних героїв, в перуках і з яскравим макіяжем. Таким чином, висловивши свою любов до культового фільму жахів. Наприклад, Крістіна Агілера прийшла в образі, що нагадує Мортишу. Чорна сукня в підлогу з відвертим декольте і шнурівкою на грудях від Tom Ford виглядала загадково і сексуально. Зачіска співачки також була незвичайною: вона тепер носить короткий прямий чубок.