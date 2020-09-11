Зухвала матуся: Ірина Шейк в міні-шортах і кроп-топі вирушила на прогулянку з дочкою

Ірина Шейк – турботлива мама, яка не залишає свою 3-річну доньку без щоденних прогулянок. Днями вона вирушила пройтися по вулицях Нью-Йорка в компанії колишнього коханого і батька своєї доньки – голлівудського актора Бредлі Купера. Через обійми та милі розмови пару навіть запідозрили у возз'єднанні. Але про це мова, схоже, не йде. Просто батькам вдалося зберегти відмінні стосунки навіть після дуже непростого розставання.

Ірина з доерью і подругою на прогулянці (фото: скріншот instagram.com/spletnik_ru)

Новий вихід Ірина зробила в компанії давньої подруги і колеги – 30-річної моделі Стели Максвелл. Ірина вийшла на вулицю у черговому відвертому вбранні, який наголосив на її струнких ногах та пресі. Ансамбль склали міні-шорти, кроп-топ з блакитним орнаментом Burberry, а також джинсова куртка і грубі черевики. Стелла одягла чорну міні-спідницю, чорний топ, а зверху накинула джинсову куртку синього кольору. Не забула дівчина також і про захист: вона прогулювалася по Нью-Йорку в масці та окулярах.

Ірина і Стела у відпустці (фото: instagram.com/irinashayk)

Малу Лею мама вбрала в легкий комбінезон. Вона всю дорогу сиділа в колясці, так що взувати її Ірина не стала. Дівчинка вела себе розкуто: тягнулася до дорослих і всіляко привертала до себе увагу. Як можна помітити, Стеллу вона знає давно.

Нагадаємо, стосунки Ірини та Стели настільки тісні, що вони навіть їздять в спільну відпустку. Так, минулої осені дівчата відпочивали в Майамі. Лея тоді залишилася під примотром свого батька, Бредлі Купера.