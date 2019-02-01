Ділова Демі Мур: ідеальний офісний look від голлівудської актриси

Зірка показала, що на червоній доріжці можна шикарно виглядати не тільки в сукні

Образ, в котором появилась на красной дорожке кинофестиваля "Сандэнс", голливудская звезда Деми Мур, удивил поклонников и убедил, что на красную дорожку можно себе позволить надеть деловую одежду и оставаться при этом очень праздничной и элегантной.



Это не первый образ Деми, которой высоко оценили поклонники, на этом же фестивале она появлялась уже в запоминающемся образе, который взяли на заметку многие модницы — в нежном розовом пальто, ультрасинем свитере и широких брюках в сине-желтую клетку.

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

В этот раз на Деми была белое платье-рубашка асимметричного кроя и комбинированное серое пальто в клетку, с рукавами из твида. Деми дополнила образ серыми колготками и остроносыми ботинками на шнуровке с небольшой платформой, а в качестве аксессуара взяла маленький черный клатч. Длинные волосы она предпочла распустить.

Фото: (instagram.com/dailymoore_)

У звезды получился прекрасный модный образ, который так и хочется повторить.

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