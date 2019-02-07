Чуттєва Ірина Шейк вразила новою зйомкою для Versace

Супермодель поділилася з шанувальниками кадром в яскравому образі
Российская супермодель Ирина Шейк теперь счастливая жена и мама маленькой дочки Леи, однако это вовсе не значит, что она забросила работу. Жена Брэдли Купера, которая засветилась в Мадриде в элегантном образе, по-прежнему активно снимается для глянца и участвует в рекламных кампаниях известных брендов. Так, на своей странице в Instagram Шейк опубликовала кадр из новой яркой съемки для Versace.
Судя по всему, это новые кадры для весенне-летней кампании итальянской марки.
"Она вернулась! Новый Versace здесь!" - подписала фото 33-летняя Ирина.
Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)
На снимке модель позирует в салатово-желтом пальто из коллекции Versace, которая была презентована осенью на Неделе моды в Милане, а в руках держит стеганную сумку с металлической эмблемой в виде символа бренда.
Отметим, что макияж для фотосета создавала Пэт Макграт, а автором фотографии стал Стивен Мейзел.
Поклонникам новый кадр Шейк пришелся по душе.
"Чертовски красива";
"Очень странно и круто";
"ИРА! Тот самый момент когда ты украшаешь одежду/аксессуары , а не они тебя! Красотка будь счастлива!";
"Наша натуральная красота";
"Ирина шикарна как всегда";
"Какой цвет красивый. Ирина,Вы как обычно прекрасны", - пишут пользователи сети в комментариях.
Напомним, ранее еще одна знаменитая модель Белла Хадид снялась в дерзкой рекламе Versace.
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