Чуттєва Ірина Шейк вразила новою зйомкою для Versace

Супермодель поділилася з шанувальниками кадром в яскравому образі

Российская супермодель Ирина Шейк теперь счастливая жена и мама маленькой дочки Леи, однако это вовсе не значит, что она забросила работу. Жена Брэдли Купера, которая засветилась в Мадриде в элегантном образе, по-прежнему активно снимается для глянца и участвует в рекламных кампаниях известных брендов. Так, на своей странице в Instagram Шейк опубликовала кадр из новой яркой съемки для Versace.

Судя по всему, это новые кадры для весенне-летней кампании итальянской марки.

"Она вернулась! Новый Versace здесь!" - подписала фото 33-летняя Ирина.

Фото: Ирина Шейк (instagram.com/irinashayk)

На снимке модель позирует в салатово-желтом пальто из коллекции Versace, которая была презентована осенью на Неделе моды в Милане, а в руках держит стеганную сумку с металлической эмблемой в виде символа бренда.

Отметим, что макияж для фотосета создавала Пэт Макграт, а автором фотографии стал Стивен Мейзел.

Поклонникам новый кадр Шейк пришелся по душе.

"Чертовски красива";

"Очень странно и круто";

"ИРА! Тот самый момент когда ты украшаешь одежду/аксессуары , а не они тебя! Красотка будь счастлива!";

"Наша натуральная красота";

"Ирина шикарна как всегда";

"Какой цвет красивый. Ирина,Вы как обычно прекрасны", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее еще одна знаменитая модель Белла Хадид снялась в дерзкой рекламе Versace.

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