Чисте золото: Дженніфер Лопес виблискувала на червоній доріжці у відвертій сукні без білизни

У свої 50 років співачка і актриса Дженніфер Лопес захоплює сяючим зовнішнім виглядом і розкішною фізичною формою. Нещодавно зірка розбурхала мережу пікантним знімком в купальнику, похвалившись стрункими ногами і підтягнутим сексуальним тілом. Фігура також дозволяє їй вибирати вельми відверті вбрання для появи на публіці.

Так, ДжейЛо справила справжній фурор на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто (Канада), де відбулася світова прем'єра її нової картини "Стриптизерки". Кілька фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для ефектного виходу в світ актриса обрала розкішну жовто-золоту сукню з дуже глибоким декольте. При цьому Лопес не стала надягати бюстгальтер, що додало "перчинки" її образу.

Крім того, розріз спереду дозволяв помилуватися на стрункі і засмаглі ніжки знаменитості. Дженніфер доповнила наряд від дубайського бренду Maison Yeae витонченими босоніжками на шпильці.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зазначимо, що образ був підібраний досить символічно під тематику фільму - так, сукня зображувала злиток золота, а сумочка-клатч у актриси була у вигляді пачки грошей. За сценарієм картини, красуні-стриптизерки грабують багатих клієнтів.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звичайно ж, таку подію не міг пропустити наречений Дженніфер Алекс Родрігес, який ніжно обіймав кохану прямо на червоній доріжці.

Ще одним сюрпризом стала нова зачіска артистки — Лопес з'явилася перед публікою блондинкою з подовженою асиметричною стрижкою боб.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo.jlovers)

Нагадаємо, для промо-кампанії фільму "Стриптизерки" Лопес регулярно постить запальні ролики і відверті кадри в спокусливому вбранні. А днями – ще одне максимально спокусливе фото, яке просто підірвало мережу. Зірка сидить на столі, засипаному грошима, і притискає їх до грудей. "Заміжня за грошима", – написала вона.

Також Дженніфер Лопес показала зворушливе відео з коханим Алексом Родрігесом.