ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чорний лебідь: Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки"

Lite » Мода 18.02.2019 - 11:01
Чорний лебідь: Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки"
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники підкреслили, що Дорофєєва виглядає супер стильно

Надя Дорофєєва постійно балує своїх шанувальників ультрастильными образами. Повернувшись з Нью-Йорка, де Дорофєєва разом з друзями і своїм чоловіком (блогер і ведучий-Володимир Дантес) відвідала кілька показів на Тижні моди, співачка продовжила незвично комбінувати різні стилі одягу. Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва показала "бунтарський" total black образ.

Надя позує в шкіряних укорочених брюках, такій же чорній водолазці з декоративними золотими принтами на рукавах. Свій образ Дорофєєва доповнила масивними чорними кросівками — нев'янучий тренд декількох сезонів, який також буде не менш актуальним і в цьому році.

Зачіска — тренд весна-літо 2019, а саме — зализане волосся з прямим проділом, зібране в недбалий пучок. Мейкап — вже "традиційна" для Дорофєєвої темна помада.

Надя Дорофєєва

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники виконавиці поспішили залишити свої захоплені коментарі з приводу її виходу. До речі, багато також похвалили Дорофєєву за відмінну фігуру.

  • "Надя гот", — посміхається zavarikhina.ira.
  • "Клас, на рокершу схожа", — пропонує свій варіант shkrapa.
  • "Як завжди, модна!" — пише alona_bovkun.
  • "Твій колір настрою — чорний", — захоплюється osadchii3307.
  • "Класна фотка, Надя. Тебе прям не впізнати", — зазначає vika.7991.
  • "Довгонога ікона стилю", — пишуть фанати.
  • "Супер модна і крута Надя", — пише darina_ruslanivna.
  • "Вау! В тебе шикарні ноги"

Надя Дорофєєва

Стильна Надя Дорофєєва, останній день в Нью-Йорку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, раніше LITE пропонував вибрати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.

Також відзначимо, що Дмитро Комаров і Надя Дорофєєва просять допомогти 7-річній дівчинці.

Цікаві факти про Наді Дорофевой

Все просто: чоловік Наді Дорофєєвої склав топ "геніальних" подарунків до Дня Закоханих "Це майстерність!" Стильна Надя Дорофєєва захопила мережу сміливим вчинком
Новини України Надя Дорофеєва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся