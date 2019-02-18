Чорний лебідь: Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки"

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники підкреслили, що Дорофєєва виглядає супер стильно

Надя Дорофєєва постійно балує своїх шанувальників ультрастильными образами. Повернувшись з Нью-Йорка, де Дорофєєва разом з друзями і своїм чоловіком (блогер і ведучий-Володимир Дантес) відвідала кілька показів на Тижні моди, співачка продовжила незвично комбінувати різні стилі одягу. Так, на своїй instagram-сторінці Дорофєєва показала "бунтарський" total black образ.

Надя позує в шкіряних укорочених брюках, такій же чорній водолазці з декоративними золотими принтами на рукавах. Свій образ Дорофєєва доповнила масивними чорними кросівками — нев'янучий тренд декількох сезонів, який також буде не менш актуальним і в цьому році.

Зачіска — тренд весна-літо 2019, а саме — зализане волосся з прямим проділом, зібране в недбалий пучок. Мейкап — вже "традиційна" для Дорофєєвої темна помада.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники виконавиці поспішили залишити свої захоплені коментарі з приводу її виходу. До речі, багато також похвалили Дорофєєву за відмінну фігуру.

"Надя гот", — посміхається zavarikhina.ira.

"Клас, на рокершу схожа", — пропонує свій варіант shkrapa.

"Як завжди, модна!" — пише alona_bovkun.

"Твій колір настрою — чорний", — захоплюється osadchii3307.

"Класна фотка, Надя. Тебе прям не впізнати", — зазначає vika.7991.

"Довгонога ікона стилю", — пишуть фанати.

"Супер модна і крута Надя", — пише darina_ruslanivna.

"Вау! В тебе шикарні ноги"

Стильна Надя Дорофєєва, останній день в Нью-Йорку (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, раніше LITE пропонував вибрати кращий образ Дорофєєвої на Тижні моди в Нью-Йорку.

Також відзначимо, що Дмитро Комаров і Надя Дорофєєва просять допомогти 7-річній дівчинці.

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