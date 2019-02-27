Бунт, класика і фемінізм: легендарний будинок Dior представив у Парижі нову колекцію

Показ колекції осінь-зима 2019/2020 зібрав безліч зоряних гостей

Вслед за Миланской Неделей моды стартовала Парижская. 26 февраля свою коллекцию осень-зима 2019/2020 продемонстрировал легендарный дом Dior. Показ, который проходил в саду музея Родена, собрал огромное количество гостей. И неудивительно – Мария Грация Кьюри, которая заняла пост креативного директора бренда в 2016 году, умеет сделать шоу красочным и запоминающимся.

Показ новой коллекции Dior осень-зима 2019/20 (фото: dior.com)

Идеи для создания новой коллекции она черпала в стиле и традициях Туманного Альбиона. А вернее, по словам Марии, в привязанности Диора к британской культуре, что полной мерой отразила выставка Christian Dior: Designer of Dreams в Лондоне. Причем источником ее вдохновения стали не только созданные Кристианом культовые платья, но и, казалось бы, мелочи: страсть дизайнера к знаменитой английской вежливости или его любовь к одному из самых популярных там напитков – чаю.

В коллекции же все это нашло воплощение в обилии элементов: английская клетка, туфли на плоской подошве, кожаные жакеты и головные уборы, напоминающие панамы.

Показ новой коллекции Dior осень-зима 2019/20 (фото: dior.com)

Не обошлось и без традиционных для дома кодов: длинные пышные юбки с широким поясом, обувь на невысоком каблуке, шляпки с вуалью – культовый силуэт New Look никуда не делся и стал, возможно, еще более женственным.

Еще одно направление, которое нашло отражение в коллекции – феминизм. По словам Марии, она хочет, чтобы дом сотрудничал с женщинами из самых разных отраслей, и все представительницы слабого пола поддерживали друг друга. Sisterhood Is Global, что можно перевести как "Мировое сестринство" – гласит главный лозунг показа.

Показ новой коллекции Dior осень-зима 2019/20 (фото: dior.com)

На показ пришло множество знаменитостей, среди которых супермодель Наталья Водянова со своих возлюбленным Антуаном Арно и сестрой, актриса Дженнифер Лоуренс, модели Кара Делевинь, Бар Рафаэли, Ева Герцигова и Карли Клосс, светская львица Елена Перминова и другие.

Отметим, что в сети все еще обсуждают красную дорожку Оскар 2019. А также вечеринку по случаю завершения церемонии.

Так, образ Майли Сайрус для Оскар 2019 покорил сеть. Певица пришла в роскошном вечернем платье с экстремально глубоким декольте.

Также 49-летняя Дженнифер Лопес на вечеринке Оскар 2019 затмила красотой.

А до этого Ирина Шейк ослепила видео подготовки к красной дорожке.