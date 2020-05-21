У бра-топі і з оголеним животиком: Настя Каменських зачарувала спокусливим total black образом

Настя Каменських і Потап продовжують проводити карантин на домашній самоізоляції. Хоча час від часу зіркова пара користується послабленням карантину. Однак незважаючи на поступові послаблення, відновлення концертної діяльності в Україні відбудеться лише в кінці літа або восени! Тому українським селебрітіс доводиться по-іншому утримувати увагу своїх фоловерів. На допомогу приходять соцветі.

За період карантину Каменських стала для своєї багатомільйонної армії шанувальників мотиватором і коучером. Виконавиця підготувала мотиваційний курс "Життя в стилі NK" і розповідала, як складати цілі, планувати час, будувати стосунки з оточуючими. Також співачка проводила онлайн-тренування і записувала онлайн-концерти. Монтувала домашні кліпи і нові пісні. Ще одна "топ-тема" в блозі Насті — мода!

днями Настя показала трендовий total black образ на літо, до якого варто придивитися. Так, співачка зняла коротке відео, покрасившись в пишній чорне спідниці зі складками на талії і широким паском. На ніжках — чорні човники на тонкій шпильці. А ось в центрі уваги — чорний бра-топ з яскравим принтом у вигляді золотих ланцюгів. Густе волосся красуні розпущені, а макіяж зроблений з акцентом на максимальну природність.

"Цінуй спогади", — загадково підписала нове відео у Tik Tok Настя.

Зазначимо, що під час карантину Настя встигла показати десятки стильних повсякденних образів. Домашня ізоляція — не привід розслаблятися.

"Залишайся вдома і залишайся стильною", — закликала як-то Настя.\

Фото: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала ефектне відео з спальні.