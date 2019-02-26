Більше тіла: провокаційне вбрання Кендалл Дженнер "підірвало" мережу

Плаття 23-річної моделі вважають сильно відкритим навіть для неї

Церемония Оскар 2019 завершилась громкой вечеринкой, главное правило которой — чем откровеннее наряд, тем лучше.

Не удивительно, что послеоскаровская вечеринка Vanity Fair собирает не меньше необычных звездных образов, чем сама красная дорожка кинопремии. Так, в этом году здесь блистали Рози Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Лопес, Жозефин Скривер, Наоми Кэмпбелл и множество других знаменитостей. Но, пожалуй, наибольший ажиотаж вызвал лук 23-летней модели Кендалл Дженнер. Самая высокооплачиваемая модель мира появилась в провокационном платье от Rami Kadi.

Провокационная Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Скроенное необычным образом, с голой спиной, глубоким вырезом, оно состояло из переплетенных полос и практически полностью открывало роскошное тело супермодели. Спереди и сзади украшенное шлейфом, по бокам оно оголило ноги и бедра модели. Причем с первого взгляда можно было предположить, что Кендалл пришла и вовсе без нижнего белья. Что на самом деле не так: просто верхняя часть платья сшита на манер боди.

Платье-боди Кендалл стало самым обсуждаемым нарядом вечеринки (фото: instagram.com/kendalljenner)

Нужно отметить, что несмотря на свою провокационность, образ получился невероятно стильным и роскошным. Немаловажную роль здесь сыграли и детали: утонченные босоножки на высокой шпильке, массивные черные серьги с камнями и крупное кольцо. И конечно же, идеальная укладка и вечерний макияж.

Разумеется, пикантный лук Кендалл мгновенно облетел сеть и вызвал волну комментариев как среди представителей модной индустрии, так и среди поклонников девушки. Так, выход американской супермодели многие считают одним из самых провокационных даже среди прочих любительниц "голых" платьев, которые ежегодно появляются на церемонии Оскар. Другие справедливо отмечают, что с такой фигурой вполне можно позволить себе подобные луки. Что ж, Кендалл не привыкать быть в центре обсуждений и скандалов.

Отметим, что еще одной звездой вечеринки стала 49-летняя Дженнифер Лопес. Кинодива и певица выбрала поистине роскошное платье от Zuhair Murad с переливами индиго и серебра.

Также напомним, что ранее Ирина Шейк ослепила видео с Оскар 2019. Так, супермодель показала, как готовилась к красной дорожке церемонии.