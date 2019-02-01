Більше не модно: топ-4 згасаючих тренда

Чотири супер-тренда минулого сезону, що втрачають свою актуальність

Слишком скоротечная мода заставляет нас отказываться от замечательных вещей, которые, к сожалению, постепенно превращаются в антитренды. Мы только их "разносили" и полюбили,а дизайнеры уже считают их" вчерашним днем2 моды. Чтобы не отставать от тенденций, прислушаемся к мнению экспертов и разберемся, какие модные тренды медленно, но верно сдают свои позиции.

Поясные сумки

Одна из самых гениальных разработок человечества. Благодаря этому аксессуару многие девушки ощутили настоящую свободу движений, однако их "звездный час" подходит к концу.



Фото: (instagram.com)

Пальто оверсайз

Удобный силуэт, который вошел в фавориты многих девушек. Но к сожалению, подобная форма передает свои позиции более женственным моделям. Однако, если пальто оверсайз уже есть у вас в гардеробе, то продолжайте его носить. Если же вы еще не успели его купить, то инвестировать в него деньги уже не стоит.

Фото: (instagram.com)

Брюки с лапасами

Противоречивый тренд, который не всем пришелся по вкусу. Разумеется этот элемент гардероба делал образ расслабленным, но, тем не менее, придавал элегантности благодаря вытягиванию силуэта. Но с ним тоже уже пора прощаться, считают стилисты.

Фото: (instagram.com)

Ромпер

Комбинезоны с шортами мало на ком сидели идеально и выглядели элегантно, скорее смотрелись очень по-детски и портили пропорции фигуры, однако в сезоне весна-лето 2018 пользовались немалой популярностью. От этого элемента гардероба следует избавиться прямо сейчас, рекомендуют фешн-блогеры и дизайнеры.

Фото: (instagram.com)

Напомним, что главный бьюти-тренд Недели высокой моды продолжает покорять мир. Примерить его решится не каждая модница.

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