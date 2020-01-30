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Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок

Lite » Мода 30.01.2020 - 19:29
Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок
Шарліз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Актриса блищить не тільки на екранах

Шарліз Терон – еталон краси і визнаний голлівудський секс-символ. А тому 44-річна актриса часто виконує ролі казкових красунь. Але іноді її образи для червоних доріжок виходять ще більш яскравими і розкішними, ніж екранні. Милуємося найбільш яскравими вбраннями популярної актриси за останній час.

Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок

Шарліз до лиця казкові образи (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Розкішна золотава сукня від Louis Vuitton, яку Шарліз Терон вибрала для 22-й церемонії вручення нагород Costume Designers Guild Awards, буквально підірвала мережу. Дивно, як Шарліз, яка звикла дивувати публіку, цього разу перевершила сама себе. Сукні з рукавами-ліхтариками, вирізом на грудях і чорними вставками Шарліз доповнила чорним клатчем і золотистим обідком. І, зрозуміло, сяяла яскравіше за всіх! На вечорі вона отримала заслужену нагороду «У центрі уваги» (Spotlight Award).

Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок

Шарліз в розкішній золотій сукні (фото: instagram.com/charlizeafrica)

«Одяг завжди була моєю історією. Минулої ночі на @costumeawards я повинна була відзначити людей, які допомагають втілити в життя ці історії через одяг. Дякуємо за неймовірну честь премії Spotlight, і дякую всім дивним дизайнерам костюмів, з якими я працювала протягом багатьох років за те, що допомагали мені робити те, що мені подобається», – сказала розчулена зірка.

Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок

Актриса вміє привернути до себе погляди (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Не менш розкішним вийшов образ Шарліз для Critics Choice Awards. На церемонію вона одягла відверту сукню в сріблясту смугу від Celine на тонких бретельках. З глибоким декольте і високим розрізом по нозі, вона зробила струнке тіло зірки просто досконалим.

Більше блиску! Топ-3 казково красивих образів Шарліз Терон для червоних доріжок

Шарліз Терон і Ніколь Кідман (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Ніщо не робить образ таким урочистим і казковим, як розсипи каменів і блискіток. І вбрання Шарліз для Hollywood Film Awards 2019 це тільки підтвердило. Сукня 44-річної актриси була розшите великими «брошками з камінням і буквально приковувала погляди. До слова, на цьому заході Терон також отримувала нагороду за досягнення в кар'єрі. Статуетку їй вручала колега і подруга Ніколь Кідман, яка просто не могла стримати слів захоплення від Терон. Не здивовані!

У сітях на голе тіло: Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в незвичайному вбранні Жінка-мрія: 44-річна Шарліз Терон підкорила стрункою фігурою в стильному вбранні
Новини України Шарліз Терон
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