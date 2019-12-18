Бездоганна: Кайлі Дженнер показала "гарячий" total look в шоколадних тонах

Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю. 22-річна красуня повсякчас демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо. Цього разу слідом за Роузі Хантінгтон-Уайтлі молодша з сімейства Кардашьян-Дженнер обрала вбрання в шоколадних тонах.

Ансамбль склали облягаючий комбінезон, зверху на який вона накинула об'ємний тренч, а також високі чобітки на підборах, сумка під крокодилячу шкіру і вузькі сонцезахисні окуляри. Завершували образ бездоганна укладка і виразний макіяж. "Ти перша", "вогонь", "так, так, так", – не втомлюються писати їй шанувальники.

Кайлі Дженнер в новому образі (фото:instagram.com/kyliejenner)

У сторіз Кайлі написала, що має намір веселитися всю ніч в компанії кращого друга Гаррі Хадсон – американського співака у стилі фолк-рок та поп. До компанії приєдналися й інші знайомі. Також Кайлі нещодавно з'явилася в товаристві ще одного давнього знайомого – музиканта Фая Хадра, який раніше був помічений у нетривалих відносинах з Кендалл Дженнер. Цілком можливо, незабаром наймолодша мільярдер у світі порадує шанувальників новим романом.

Кайлі Дженнер веселитися в компанії друзів (фото: instagram.com/harryhudson)

Нагадаємо, з батьком своєї дитини Тревісом Скоттом Кайлі розлучилася в кінці літа. За словами інсайдерів, пара вирішила взяти паузу у відносинах. При цьому ні сама бізнесвумен, ні її екс-бойфренд коментарів не давали. А в мережі з'явилася інформація, що коханий зраджував Дженнер. Деякі шанувальники навіть потрудилися знайти компромат на репера. Але сам Скотт, як і всі ті очевидці стверджують, що це неправда, і причина розставання банальна – молодим людям просто потрібно розібратися у стосунках. Сім'я дівчини, яка обожнює Тревіса і вважає кращим з кандидатів на руку Кайлі, дуже сподівається, що колишні кохані зійдуться знову.