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Бездоганна з голови до ніг: Ешлі Грем в стильному образі підкорила розкішним тілом

Автор: Lite

Ешлі Грем знову показала образ, який ідеально підійде для холодів і стане незамінним в гардеробі будь-якої модниці. 33-річна американська модель одягла чорний облягаючий гольф і вузькі чорні брюки, які доповнила лакованими ботильйонами на тонкому невисокому каблуці. Родзинка зимового лука – об'ємна шуба блідо-жовтого відтінку з штучного хутра.

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Новий образ моделі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Доповнили аутфіт макіяж в натуральній коричнево-персикової гамі. До речі, Ешлі – велика любителька макіяжу, яка і без професійної допомоги робить трендовий мейк-ап за допомогою улюбленої косметики і всіх вчить. Волосся зірка розпустила, уклавши його за допомогою фена і брашинга.

Грем зробила цілу серію кадрів посеред вулиці, продемонструвавши своє модельну майстерність і розкішне тіло. Правда, в підписі вона визнала, що за понад 20 років кар'єри часом так і не знає, куди подіти руки. Дівчина, яка славиться також і почуттям гумору, навіть додала мем на цю тему.

Раніше ми писали, що Ешлі Грем показала шанувальникам рідкісні фото з коханим чоловіком.

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